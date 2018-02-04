А лень шото менять. Просто стрелки перевели
А Вы отмените подписку, хай эти маленькы жло-ики СМС-пул растрачивают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:35
А лень шото менять. Просто стрелки перевели
А Вы отмените подписку, хай эти маленькы жло-ики СМС-пул растрачивают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:42
Re: Приватбанк
У них древній тариф на інет, побайтний
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:00
Всі повідомлення вручну відправляє маленьке звірятко
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Додано: Нед 04 лют, 2018 20:25
К сожалению, в нашей клиентской базе отсутствуют некоторые д
Сегодня из Приват 24: «Уважаемый клиент!
К сожалению, в нашей клиентской базе отсутствуют некоторые данные про Вас.
Отсутствуют сканкопии документов.»
Кто-то отправлял или лучше в отделение зайти?
Додано: Нед 04 лют, 2018 20:29
Re: Приватбанк
Додано: Нед 04 лют, 2018 20:34
Re: Приватбанк
ходил ногами , нельзя доверять отправку незащищенными каналами
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 04 лют, 2018 20:35
по акку отца приходило - отправил - все норм.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 20:44
Boriss Я ходил в отделение (благо квартира над ним).Точно не помню когда ,примерно рождество- новый год. Так вот никуда оно не делось , вылазит на каждой сессии.
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