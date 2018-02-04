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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7412741374147415
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:35

  dimaus_sch написав:Приват сделал информирование в вайбер. Но ограничения такие же как и для смс - 100 грн. Где логика?

А лень шото менять. Просто стрелки перевели :evil:
А Вы отмените подписку, хай эти маленькы жло-ики СМС-пул растрачивают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:42

Re: Приватбанк

У них древній тариф на інет, побайтний ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:00

  dimaus_sch написав:Приват сделал информирование в вайбер. Но ограничения такие же как и для смс - 100 грн. Где логика?


Всі повідомлення вручну відправляє маленьке звірятко
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:25

К сожалению, в нашей клиентской базе отсутствуют некоторые д

Сегодня из Приват 24: «Уважаемый клиент!
К сожалению, в нашей клиентской базе отсутствуют некоторые данные про Вас.
Отсутствуют сканкопии документов.»

Зображення

Кто-то отправлял или лучше в отделение зайти?
Boriss
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:29

Re: Приватбанк

  Boriss написав:Кто-то отправлял или лучше в отделение зайти?
Многи отправляли, в моем случае ПБ внезапно потерял ИНН. Приняли отправленный скан и больше не шуршат.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:34

Re: Приватбанк

  Boriss написав:Кто-то отправлял или лучше в отделение зайти?


ходил ногами , нельзя доверять отправку незащищенными каналами
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:35

  Boriss написав:Сегодня из Приват 24: «Уважаемый клиент!
К сожалению, в нашей клиентской базе отсутствуют некоторые данные про Вас.
Отсутствуют сканкопии документов.»

Зображення

Кто-то отправлял или лучше в отделение зайти?


по акку отца приходило - отправил - все норм.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:44

Boriss Я ходил в отделение (благо квартира над ним).Точно не помню когда ,примерно рождество- новый год. Так вот никуда оно не делось , вылазит на каждой сессии.
Дядя Дима
 
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