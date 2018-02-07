Долили прилично - 48,4 млрд грн. Им вообще можно не работать. Все покроет государство
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2018 01:47
Scholar
Долили прилично - 48,4 млрд грн. Им вообще можно не работать. Все покроет государство
Додано: Сер 07 лют, 2018 19:27
Отзвонился клерк из Днепра по заявке. Грустным голосом сообщил о "массовых проблемах" с добавлением карт для NFC-платежей. Сроков решения - нит. В общем, акция - есть, а рабочего инструмента для неё - нет. Фееричненько
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:30
Вчера в чате посоветовали переустановить приложение, и таки да сегодня карта МК успешно добавилась
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:38
МК? Моя картка?
25 грн налили?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:38
МастерКард
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Додано: Сер 07 лют, 2018 20:40
Ох, уж эти сокращения.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:44
25грн в апреле
Усі повернення відбудуться після закінчення акції. Граничний строк – 15.04.2018.
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
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