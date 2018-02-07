RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7417741874197420>
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 01:47

Scholar

Долили прилично - 48,4 млрд грн. Им вообще можно не работать. Все покроет государство :evil: :evil: https://finclub.net/news/privatbank-otc ... banke.html
vkladchiik
 
Повідомлень: 206
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:27

  Solar_simfi написав:
  konokrad написав:Свежая акция:
https://promos.privatbank.ua/ua/NFC

C 1 числа пытаюсь добавить свои Мастеры в эту акцию - постоянная ошибка, попробуйте пижже. Зато без проблем добавляются Визы. Сегодня мимокрокодил через отделение, доставал клерков по данному вопросу. Создали заявку, ждите. :)

Отзвонился клерк из Днепра по заявке. Грустным голосом сообщил о "массовых проблемах" с добавлением карт для NFC-платежей. Сроков решения - нит. В общем, акция - есть, а рабочего инструмента для неё - нет. Фееричненько :roll:
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 10.08.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:30

  Solar_simfi написав:
  Solar_simfi написав:
  konokrad написав:Свежая акция:
https://promos.privatbank.ua/ua/NFC

C 1 числа пытаюсь добавить свои Мастеры в эту акцию - постоянная ошибка, попробуйте пижже. Зато без проблем добавляются Визы. Сегодня мимокрокодил через отделение, доставал клерков по данному вопросу. Создали заявку, ждите. :)

Отзвонился клерк из Днепра по заявке. Грустным голосом сообщил о "массовых проблемах" с добавлением карт для NFC-платежей. Сроков решения - нит. В общем, акция - есть, а рабочего инструмента для неё - нет. Фееричненько :roll:

Вчера в чате посоветовали переустановить приложение, и таки да сегодня карта МК успешно добавилась
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 18.09.13
Подякував: 250 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:38

  vollena71 написав:Вчера в чате посоветовали переустановить приложение, и таки да сегодня карта МК успешно добавилась

МК? Моя картка?
25 грн налили?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 18.05.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:38

  Фантом написав:
  vollena71 написав:Вчера в чате посоветовали переустановить приложение, и таки да сегодня карта МК успешно добавилась

МК? Моя картка?
25 грн налили?


МастерКард
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33383
З нами з: 06.08.09
Подякував: 202 раз.
Подякували: 5298 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:40

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:
  vollena71 написав:Вчера в чате посоветовали переустановить приложение, и таки да сегодня карта МК успешно добавилась

МК? Моя картка?
25 грн налили?


МастерКард


Ох, уж эти сокращения. :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 18.05.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:44

  Фантом написав:IMPRINTER
  Фантом написав:
  vollena71 написав:Вчера в чате посоветовали переустановить приложение, и таки да сегодня карта МК успешно добавилась

МК? Моя картка?
25 грн налили?


МастерКард

Ох, уж эти сокращения. :mrgreen:

25грн в апреле
Усі повернення відбудуться після закінчення акції. Граничний строк – 15.04.2018.
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 18.09.13
Подякував: 250 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 06:56

Господа,пополнение приват-вклада в валюте через терминал еще работает?
LuckyG
 
Повідомлень: 415
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:09

  LuckyG написав:Господа,пополнение приват-вклада в валюте через терминал еще работает?


Да, позавчера пополнял
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 935
З нами з: 25.03.14
Подякував: 97 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:15

  Scholar написав:
  LuckyG написав:Господа,пополнение приват-вклада в валюте через терминал еще работает?


Да, позавчера пополнял

Понял,благодарю вас)
LuckyG
 
Повідомлень: 415
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7417741874197420>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alexander_s, Google Feedfetcher, ignorabimus, slasva, summacut, V2, Кочевник, Фантом і 7 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12389)
08.02.2018 09:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.