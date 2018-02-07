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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7417741874197420
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:31

Re: Приватбанк

romanauscas написав:
  konokrad написав:Свежая акция:
https://promos.privatbank.ua/ua/NFC


Попытался зайти на Андроиде в Приват24-NFS, а там красным светится болт:

Бесконтактная оплата не доступна в режиме суперпользователя (Root).
Обламали, так обламали, из-за 50грн перепрошивать телефон не буду)
Поставьте Magisk. Им можно выборочно скрывать рут от приложений. Работает и отпечаток и оплаты.
Armadillo
 
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  #<1 ... 7417741874197420
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