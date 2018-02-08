RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7417741874197420
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:31

Re: Приватбанк

romanauscas написав:
  konokrad написав:Свежая акция:
https://promos.privatbank.ua/ua/NFC


Попытался зайти на Андроиде в Приват24-NFS, а там красным светится болт:

Бесконтактная оплата не доступна в режиме суперпользователя (Root).
Обламали, так обламали, из-за 50грн перепрошивать телефон не буду)
Поставьте Magisk. Им можно выборочно скрывать рут от приложений. Работает и отпечаток и оплаты.
Armadillo
 
Повідомлень: 34
З нами з: 23.04.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 10:24

Promo

Действительно, переустановка приложения П24 для Андроида помогла. После новой установки приложения карта добавилась без проблем!
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1978
З нами з: 10.08.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 12:48

Звонок вместо SMS для подтверждения Интернет-платежа

Давненько не платил с карты в Интернет, и вот сегодня - очередное покращення: вместо SMS-ки звонит робот и диктует пароль для подтверждения платежа - жутко неудобно.
Причём ни отбой не понимает, ни "пропущенный вызов" не работает - звонит повторно...
Вопрос: это теперь навсегда так или как отучить банк звонить и присылать вместо этого SMS?
С трудом представляю, как в роуминге теперь подтверждать платежи...
AntonK
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 09.03.07
Подякував: 1385 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:21

Re: Приватбанк

Cкупердяй,ты меня видишь? :lol:
Сегодня поперло меня в метро по старой МС пейпас,шо год назад метрой катала,да нашару-умеючи)).Итог спустя год: на карте сегодня 5 грн.оставил после ежедневной покупки свинины для метра ,прислоняю-не пущает,проехал на СТО по Моне.Смотрю выписку примата: Остаток 1,00,а списано "4 грн (старых цен) "туризм метрополитеновский".Вывод прокредитовали они тогда меня на "вечном проездном" на более года,а ща списали таки :cry: .Валютные пейпасы,шо тоже катали, после "национализации" не юзал и более их не пополнял.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1108
З нами з: 03.12.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:51

Re: Приватбанк

Непонятные вещи происходят в привате (стр 14)
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 942
З нами з: 25.03.14
Подякував: 98 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7417741874197420
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, maxprofit, sens і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (52880)
08.02.2018 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.