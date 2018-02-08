Cкупердяй
,ты меня видишь?
Сегодня поперло меня в метро по старой МС пейпас,шо год назад метрой катала,да нашару-умеючи)).Итог спустя год: на карте сегодня 5 грн.оставил после ежедневной покупки свинины для метра ,прислоняю-не пущает,проехал на СТО по Моне.Смотрю выписку примата: Остаток 1,00,а списано "4 грн (старых цен) "туризм метрополитеновский".Вывод прокредитовали они тогда меня на "вечном проездном" на более года,а ща списали таки
.Валютные пейпасы,шо тоже катали, после "национализации" не юзал и более их не пополнял.