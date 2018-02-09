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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7421742274237424>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 15:43

  WachtAmRhein написав:Опять родством в Валерией Алексеевной козыряешь?


Ніззя зв‘язками з національною публічною особою хвастатись. Фінмон за ж*** візьме
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:01

Питання на засипку

"Відповідно до вказаної статті ЗУ "Про банки та банківську діяльність" Банк має право витребувати, а клієнт (особа, представник клієнта) зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".


Як на 280 ойро можна профінансувати тероризм? :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:08

Козак-характерник

Льогко. Перечитайте типології служби фінмону на 3й сторінці теми Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:18

Re: Приватбанк

У всех вчерашние балансы? Все в порядке я так понимаю.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:29

  IMPRINTER написав:Козак-характерник

спроси видповидно до якого Ришення СНЮО - дата и номер, пункт и абзац гдепро это написано именно так как они говрят.

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 4 листопада 2014 року



8. Запропонувати Національному банку України вжити у місячний строк заходів щодо припинення обслуговування банками рахунків, у тому числі карткових, відкритих суб'єктам господарювання всіх форм власності та населенню на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.


У рішенні жодного слова немає про переселенців тощо. Там лише йдеться. «Про припинення обслуговування банками рахунків, у тому числі карткових, відкритих суб'єктам господарювання всіх форм власності та населенню на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях».

Тобто з "букви і духу" Рішення слідує, що навіть якщо Ви супер-пупер переселенець (внутрішньо переміщення особа тощо) з величезною купою всіляких довідок, але Ваш рахунок було відкрито, наприклад, Луганську чи Донецьку, то банк має припинити його обслуговування.
Натомість якщо Ви супер-пупер терорист, сепаратист або інший ватний колоборант, але при цьому Ви відкрили свій рахунок, наприклад, у Львові, Києві або Харкові, банку дозволяється його обслуговувати :lol:
Victor37
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:41

  Victor37 написав:
  IMPRINTER написав:Козак-характерник

спроси видповидно до якого Ришення СНЮО - дата и номер, пункт и абзац гдепро это написано именно так как они говрят.

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 4 листопада 2014 року



8. Запропонувати Національному банку України вжити у місячний строк заходів щодо припинення обслуговування банками рахунків, у тому числі карткових, відкритих суб'єктам господарювання всіх форм власності та населенню на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.


У рішенні жодного слова немає про переселенців тощо. Там лише йдеться. «Про припинення обслуговування банками рахунків, у тому числі карткових, відкритих суб'єктам господарювання всіх форм власності та населенню на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях».

Тобто з "букви і духу" Рішення слідує, що навіть якщо Ви супер-пупер переселенець (внутрішньо переміщення особа тощо) з величезною купою всіляких довідок, але Ваш рахунок було відкрито, наприклад, Луганську чи Донецьку, то банк має припинити його обслуговування.
Натомість якщо Ви супер-пупер терорист, сепаратист або інший ватний колоборант, але при цьому Ви відкрили свій рахунок, наприклад, у Львові, Києві або Харкові, банку дозволяється його обслуговувати :lol:

Так і є. Але тут питання не у відмові відкрити чи обслуговувати рахунок, а зарахуванні коштів на вже існуючий. І до чого тут довідка переселенця, не зрозуміло. За логікою могли поцікавитися походженням коштів і копією депозитного договору. Ні, подавай довідку переселенця... :P Витворяють отсєбятіну і дуууууже вільне тлумачення законів. :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:13

  Козак-характерник написав:Так і є. Але тут питання не у відмові відкрити чи обслуговувати рахунок, а зарахуванні коштів на вже існуючий. І до чого тут довідка переселенця, не зрозуміло. За логікою могли поцікавитися походженням коштів і копією депозитного договору. Ні, подавай довідку переселенця... :P Витворяють отсєбятіну і дуууууже вільне тлумачення законів. :P

Так "зарахування коштів" це і є "обслуговування" :wink:
Можливо тіло впало на рахунок (з рахунку), якого було відкрито за межами АТО, а % на рахнок (з рахунку), який по документам проходить, як відкритий у зоні АТО. Лиша таке у банка може бути "законне пояснення". :D
Victor37
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:23

  Victor37 написав:
  Козак-характерник написав:Так і є. Але тут питання не у відмові відкрити чи обслуговувати рахунок, а зарахуванні коштів на вже існуючий. І до чого тут довідка переселенця, не зрозуміло. За логікою могли поцікавитися походженням коштів і копією депозитного договору. Ні, подавай довідку переселенця... :P Витворяють отсєбятіну і дуууууже вільне тлумачення законів. :P

Так "зарахування коштів" це і є "обслуговування" :wink:
Можливо тіло впало на рахунок (з рахунку), якого було відкрито за межами АТО, а % на рахнок (з рахунку), який по документам проходить, як відкритий у зоні АТО. Лиша таке у банка може бути "законне пояснення". :D

Всі рахунки відкриті у Львові.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:49

Козак-характерник Это не удивительно, в Привате всегда были странные(цензурное слово). Непонятно почему Вы ввязались в устный спор с этим гнилым банком? А жалобы на help(собака)pb.ua абсолютно бесполезное занятие. Надо сразу же писать письменное обращение в банк (регистрировать) или отправить с уведомлением о вручении. Зачем играть по их правилам?
Наверняка банк ничего вразумительного Вам не ответит.Скорее всего Вам придется (если есть желание) идти в суд. Такова позиция НБУ. Ну или как вариант подтвердить документально факт проживания на подконтрольной территории.
Востаннє редагувалось YKK в П'ят 09 лют, 2018 21:00, всього редагувалось 1 раз.
YKK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:54

Козак-характерник, а чи не простіше взяти цидулу переселенця і віднести в Приват. Ні?
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