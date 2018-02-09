Ніззя зв‘язками з національною публічною особою хвастатись. Фінмон за ж*** візьме
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2018 15:43
Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:01
Питання на засипку
"Відповідно до вказаної статті ЗУ "Про банки та банківську діяльність" Банк має право витребувати, а клієнт (особа, представник клієнта) зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Як на 280 ойро можна профінансувати тероризм?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:08
Козак-характерник
Льогко. Перечитайте типології служби фінмону на 3й сторінці теми Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:18
Re: Приватбанк
У всех вчерашние балансы? Все в порядке я так понимаю.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:29
У рішенні жодного слова немає про переселенців тощо. Там лише йдеться. «Про припинення обслуговування банками рахунків, у тому числі карткових, відкритих суб'єктам господарювання всіх форм власності та населенню на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях».
Тобто з "букви і духу" Рішення слідує, що навіть якщо Ви супер-пупер переселенець (внутрішньо переміщення особа тощо) з величезною купою всіляких довідок, але Ваш рахунок було відкрито, наприклад, Луганську чи Донецьку, то банк має припинити його обслуговування.
Натомість якщо Ви супер-пупер терорист, сепаратист або інший ватний колоборант, але при цьому Ви відкрили свій рахунок, наприклад, у Львові, Києві або Харкові, банку дозволяється його обслуговувати
Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:41
Так і є. Але тут питання не у відмові відкрити чи обслуговувати рахунок, а зарахуванні коштів на вже існуючий. І до чого тут довідка переселенця, не зрозуміло. За логікою могли поцікавитися походженням коштів і копією депозитного договору. Ні, подавай довідку переселенця... Витворяють отсєбятіну і дуууууже вільне тлумачення законів.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:13
Так "зарахування коштів" це і є "обслуговування"
Можливо тіло впало на рахунок (з рахунку), якого було відкрито за межами АТО, а % на рахнок (з рахунку), який по документам проходить, як відкритий у зоні АТО. Лиша таке у банка може бути "законне пояснення".
Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:23
Всі рахунки відкриті у Львові.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:49
Козак-характерник Это не удивительно, в Привате всегда были странные(цензурное слово). Непонятно почему Вы ввязались в устный спор с этим гнилым банком? А жалобы на help(собака)pb.ua абсолютно бесполезное занятие. Надо сразу же писать письменное обращение в банк (регистрировать) или отправить с уведомлением о вручении. Зачем играть по их правилам?
Наверняка банк ничего вразумительного Вам не ответит.Скорее всего Вам придется (если есть желание) идти в суд. Такова позиция НБУ. Ну или как вариант подтвердить документально факт проживания на подконтрольной территории.
Востаннє редагувалось YKK в П'ят 09 лют, 2018 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:54
Козак-характерник, а чи не простіше взяти цидулу переселенця і віднести в Приват. Ні?
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