Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:49

І взагалі в банках треба провести лікнеп і запам' ятати раз і назавжди, що довідка "переселенця" обов'язкова лише для кримчан, що прирівняні до нерезидентів. Донецьк і Луганськ - окрема тема. Вони є резидентами і такими ж повноцінними громадянами як і мешканці підконтрольних територій. Не залежно від місця їх фактичного проживання. А ті хто переселилися на підконтрольну територію не забов'язані отримувати статус переселенця. Це їх право, а не обов'язок. Я можу вільно пересуватися по країні і вільно обирати місце проживання. Без усіляких довідок.

Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.