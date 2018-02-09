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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:02
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:10
Козак-характерник
Конституція України – законодавчий акт найвищої юридичної сили і прямої дії
Формально банк має право вимагати документи, що підтверджують «не фінансування тероризму» тощо, але довідка внутрішньо переміщеної особи не є таким документом. В Україні взагалі відсутні будь які законодавці акти, які вимагають довідок внутрішньо переміщеної особи від жителів АТО. Є лише підзаконні нормативно-правові акти (які суперечать при цьому законодавчим), які стосуються лише випадків пенсійного забезпечення та інших соціальних виплат або пільг, коли вимагається довідка внутрішньо переміщеної особи. Для усіх інших випадків в жодному НПА не передбачена необхідність надання довідки внутрішньо-переміщеної особи
Є також деякі відомчі документи, коли вимагається довідка переселенця, але у цих випадках йдеться скоріше про дискримінацію вже тих, хто має такі довідки. Наприклад, переселенці з АТО повинні оформляти різні паспорти у міграційній службі лише у місті, де вони зареєстровані як внутрішньо-переміщеної особи, натомість жителі з АТО, які не є переселенцями і не мають довідок, можуть оформляти різні паспортні документи у будь-якому місті, де є територіальні відділення Держміграційної служби у Луганській або Донецькій обл.
Востаннє редагувалось Victor37 в П'ят 09 лют, 2018 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:28
Re: Приватбанк
Да плевать они хотели на Конституцию, у них срабатывает условный рефлекс- как у собачки. Раз из Донецка/Луганска/Крыма - значит переселенец, значит должна быть справка. У Козака есть паспорт, там есть регистрация места жительства. Этого достаточно для идентификации. В полномочия НБУ и банков не входит регулирование вопроса места проживания, в том числе внутренне перемещенных лиц. Так что пусть идут лесом.Банк не прав однозначно.
Востаннє редагувалось YKK в П'ят 09 лют, 2018 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:32
Вже відповів пан Victor 37 вище, частково. Тут деякі кричали про "блага" які дає ця довідка. Так от та довідка по факту дає не блага, а статус унтерменша. Кріпосне право по факту. І в подальшому випливе багато неприємностей з того статусу. Як приклад, той хто отримав статус "переселенця" не може отримувати пенсію, як не "переселенець", навіть якщо придбає житло вже на підконтрольній території. І від статуса того не можна відмовитися. Механізму немає.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:38
Теж так вважаю. Сума не критична. Тому поборюся... Народ, ображають вашого співгромадянина, друга і брата! Всі на бій з Приватом за права козака! Не можна не противитися бєспрєделу!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:49
І взагалі в банках треба провести лікнеп і запам' ятати раз і назавжди, що довідка "переселенця" обов'язкова лише для кримчан, що прирівняні до нерезидентів. Донецьк і Луганськ - окрема тема. Вони є резидентами і такими ж повноцінними громадянами як і мешканці підконтрольних територій. Не залежно від місця їх фактичного проживання. А ті хто переселилися на підконтрольну територію не забов'язані отримувати статус переселенця. Це їх право, а не обов'язок. Я можу вільно пересуватися по країні і вільно обирати місце проживання. Без усіляких довідок.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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