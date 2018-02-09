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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7421742274237424 Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:02 Квесторе_поверніться написав: Козак-характерник, а чи не простіше взяти цидулу переселенця і віднести в Приват. Ні? , а чи не простіше взяти цидулу переселенця і віднести в Приват. Ні? novichok

Повідомлень: 1525 З нами з: 31.03.13 Подякував: 4 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:10 Козак-характерник

Конституція України – законодавчий акт найвищої юридичної сили і прямої дії



Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.



Формально банк має право вимагати документи, що підтверджують «не фінансування тероризму» тощо, але довідка внутрішньо переміщеної особи не є таким документом. В Україні взагалі відсутні будь які законодавці акти, які вимагають довідок внутрішньо переміщеної особи від жителів АТО. Є лише підзаконні нормативно-правові акти (які суперечать при цьому законодавчим), які стосуються лише випадків пенсійного забезпечення та інших соціальних виплат або пільг, коли вимагається довідка внутрішньо переміщеної особи. Для усіх інших випадків в жодному НПА не передбачена необхідність надання довідки внутрішньо-переміщеної особи



Є також деякі відомчі документи, коли вимагається довідка переселенця, але у цих випадках йдеться скоріше про дискримінацію вже тих, хто має такі довідки. Наприклад, переселенці з АТО повинні оформляти різні паспорти у міграційній службі лише у місті, де вони зареєстровані як внутрішньо-переміщеної особи, натомість жителі з АТО, які не є переселенцями і не мають довідок, можуть оформляти різні паспортні документи у будь-якому місті, де є територіальні відділення Держміграційної служби у Луганській або Донецькій обл. – законодавчий акт найвищої юридичної сили і прямої діїФормально банк має право вимагати документи, що підтверджують «не фінансування тероризму» тощо, але довідка внутрішньо переміщеної особи не є таким документом. В Україні взагалі відсутні будь які законодавці акти, які вимагають довідок внутрішньо переміщеної особи від жителів АТО. Є лише підзаконні нормативно-правові акти (які суперечать при цьому законодавчим), які стосуються лише випадків пенсійного забезпечення та інших соціальних виплат або пільг, коли вимагається довідка внутрішньо переміщеної особи. Для усіх інших випадків в жодному НПА не передбачена необхідність надання довідки внутрішньо-переміщеної особиЄ також деякі відомчі документи, коли вимагається довідка переселенця, але у цих випадках йдеться скоріше про дискримінацію вже тих, хто має такі довідки. Наприклад, переселенці з АТО повинні оформляти різні паспорти у міграційній службі лише у місті, де вони зареєстровані як внутрішньо-переміщеної особи, натомість жителі з АТО, які не є переселенцями і не мають довідок, можуть оформляти різні паспортні документи у будь-якому місті, де є територіальні відділення Держміграційної служби у Луганській або Донецькій обл. Востаннє редагувалось Victor37 в П'ят 09 лют, 2018 21:30, всього редагувалось 1 раз. Victor37 Повідомлень: 239 З нами з: 05.06.14 Подякував: 1 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:28 Re: Приватбанк Victor37 написав: Конституція України – законодавчий акт найвищої юридичної сили і прямої дії Конституція України – законодавчий акт найвищої юридичної сили і прямої дії

Да плевать они хотели на Конституцию, у них срабатывает условный рефлекс- как у собачки. Раз из Донецка/Луганска/Крыма - значит переселенец, значит должна быть справка. У Козака есть паспорт, там есть регистрация места жительства. Этого достаточно для идентификации. В полномочия НБУ и банков не входит регулирование вопроса места проживания, в том числе внутренне перемещенных лиц. Так что пусть идут лесом.Банк не прав однозначно. Да плевать они хотели на Конституцию, у них срабатывает условный рефлекс- как у собачки. Раз из Донецка/Луганска/Крыма - значит переселенец, значит должна быть справка. У Козака есть паспорт, там есть регистрация места жительства. Этого достаточно для идентификации. В полномочия НБУ и банков не входит регулирование вопроса места проживания, в том числе внутренне перемещенных лиц. Так что пусть идут лесом.Банк не прав однозначно. Востаннє редагувалось YKK в П'ят 09 лют, 2018 21:32, всього редагувалось 1 раз. YKK Повідомлень: 1058 З нами з: 30.10.13 Подякував: 247 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:32 Квесторе_поверніться написав: Козак-характерник, а чи не простіше взяти цидулу переселенця і віднести в Приват. Ні? , а чи не простіше взяти цидулу переселенця і віднести в Приват. Ні?

Вже відповів пан Victor 37 вище, частково. Тут деякі кричали про "блага" які дає ця довідка. Так от та довідка по факту дає не блага, а статус унтерменша. Кріпосне право по факту. І в подальшому випливе багато неприємностей з того статусу. Як приклад, той хто отримав статус "переселенця" не може отримувати пенсію, як не "переселенець", навіть якщо придбає житло вже на підконтрольній території. І від статуса того не можна відмовитися. Механізму немає. Вже відповів пан Victor 37 вище, частково. Тут деякі кричали про "блага" які дає ця довідка. Так от та довідка по факту дає не блага, а статус унтерменша. Кріпосне право по факту. І в подальшому випливе багато неприємностей з того статусу. Як приклад, той хто отримав статус "переселенця" не може отримувати пенсію, як не "переселенець", навіть якщо придбає житло вже на підконтрольній території. І від статуса того не можна відмовитися. Механізму немає. Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан. Козак-характерник 2

Повідомлень: 24709 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1418 раз. Подякували: 1862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:38 YKK написав: Victor37 написав: Конституція України – законодавчий акт найвищої юридичної сили і прямої дії Конституція України – законодавчий акт найвищої юридичної сили і прямої дії

Да плевать они хотели на Конституцию, у них срабатывает условный рефлекс- как у собачки. Раз из Донецка/Луганска/Крыма - значит переселенец, значит должна быть справка. У Козака есть паспорт, там есть регистрация места жительства. Этого достаточно для идентификации. В полномочия НБУ и банков не входит регулирование вопроса места проживания, в том числе внутренне перемещенных лиц. Так что пусть идут лесом.Банк не прав однозначно. Да плевать они хотели на Конституцию, у них срабатывает условный рефлекс- как у собачки. Раз из Донецка/Луганска/Крыма - значит переселенец, значит должна быть справка. У Козака есть паспорт, там есть регистрация места жительства. Этого достаточно для идентификации. В полномочия НБУ и банков не входит регулирование вопроса места проживания, в том числе внутренне перемещенных лиц. Так что пусть идут лесом.Банк не прав однозначно.

Теж так вважаю. Сума не критична. Тому поборюся... Народ, ображають вашого співгромадянина, друга і брата! Всі на бій з Приватом за права козака! Не можна не противитися бєспрєделу! Теж так вважаю. Сума не критична. Тому поборюся...Народ, ображають вашого співгромадянина, друга і брата! Всі на бій з Приватом за права козака!Не можна не противитися бєспрєделу! Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан. Козак-характерник 2

Повідомлень: 24709 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1418 раз. Подякували: 1862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:49 І взагалі в банках треба провести лікнеп і запам' ятати раз і назавжди, що довідка "переселенця" обов'язкова лише для кримчан, що прирівняні до нерезидентів. Донецьк і Луганськ - окрема тема. Вони є резидентами і такими ж повноцінними громадянами як і мешканці підконтрольних територій. Не залежно від місця їх фактичного проживання. А ті хто переселилися на підконтрольну територію не забов'язані отримувати статус переселенця. Це їх право, а не обов'язок. Я можу вільно пересуватися по країні і вільно обирати місце проживання. Без усіляких довідок. Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан. Козак-характерник 2

Повідомлень: 24709 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1418 раз. Подякували: 1862 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7421742274237424 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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