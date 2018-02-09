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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7423742474257426
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:27

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:BBC
где и состоял в Донецке или нигде.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про військовий обов'язок і військову службу
Органи Національної поліції у встановленому законом порядку зобов'язані за зверненнями військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, а також надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку.

Ді джей, зміни платівку на "Кайфуєм!" :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:29

  wig написав:Козак-характерник
Гроши спокойно отправят назад (за вычетом комиссии).

А основание?
YKK
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 06:52

  wig написав:
  BBC написав:Пане, а на військовому обліку ви де стоїте?

Пан уже писал, что не призывного возраста. Так что дело не в этом.


Призовний вік до 27 років, облік до 60, але:
до 27.03.2014 р. граничний вік перебування в запасі військовозобов'язаних становив - для рядових-єфрейторів - 40 років, сержантів - 45 років, молодших офіцерів - 50...
після вказаної дати (27.03.2014 р.) граничний вік перебування в запасі для рядових-єфрейторів-сержантів-старшин підняли до 50 років, молодшим офіцерам - до 55. А вже в серпні 2014 р. цей вік для всіх цих категорій підтягнули до 60 років.
Ті, хто був знятий з військового обліку до настання цих змін, не є військовозобов'язаними і на них нові редакції змін до статей Закону України "Про військовий обов'язок.." не поширюються - відповідно до конституційного постулату незворотності дії закону (ст. 58 Конституції України). https://advocates.io.ua/s2606145/pro_vi ... a_50_rokiv
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:52

  Ой+ написав:
  wig написав:
  BBC написав:Пане, а на військовому обліку ви де стоїте?

Пан уже писал, что не призывного возраста. Так что дело не в этом.


Призовний вік до 27 років, облік до 60, але:
до 27.03.2014 р. граничний вік перебування в запасі військовозобов'язаних становив - для рядових-єфрейторів - 40 років, сержантів - 45 років, молодших офіцерів - 50...
після вказаної дати (27.03.2014 р.) граничний вік перебування в запасі для рядових-єфрейторів-сержантів-старшин підняли до 50 років, молодшим офіцерам - до 55. А вже в серпні 2014 р. цей вік для всіх цих категорій підтягнули до 60 років.
Ті, хто був знятий з військового обліку до настання цих змін, не є військовозобов'язаними і на них нові редакції змін до статей Закону України "Про військовий обов'язок.." не поширюються - відповідно до конституційного постулату незворотності дії закону (ст. 58 Конституції України). https://advocates.io.ua/s2606145/pro_vi ... a_50_rokiv

Сподіваюся ді джей тепер змінить платівку на щось більш позитивне і драйвове... :P Камон, єєєє!! Ді джей, запалюй! Врубай "Кайфуєм!" ... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 24718
З нами з: 09.10.12
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  #<1 ... 7423742474257426
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