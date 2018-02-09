IMPRINTER написав:BBC где и состоял в Донецке или нигде.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про військовий обов'язок і військову службу
Органи Національної поліції у встановленому законом порядку зобов'язані за зверненнями військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, а також надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку.
Ді джей, зміни платівку на "Кайфуєм!"
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
BBC написав:Пане, а на військовому обліку ви де стоїте?
Пан уже писал, что не призывного возраста. Так что дело не в этом.
Призовний вік до 27 років, облік до 60, але:
до 27.03.2014 р. граничний вік перебування в запасі військовозобов'язаних становив - для рядових-єфрейторів - 40 років, сержантів - 45 років, молодших офіцерів - 50... після вказаної дати (27.03.2014 р.) граничний вік перебування в запасі для рядових-єфрейторів-сержантів-старшин підняли до 50 років, молодшим офіцерам - до 55. А вже в серпні 2014 р. цей вік для всіх цих категорій підтягнули до 60 років. Ті, хто був знятий з військового обліку до настання цих змін, не є військовозобов'язаними і на них нові редакції змін до статей Закону України "Про військовий обов'язок.." не поширюються - відповідно до конституційного постулату незворотності дії закону (ст. 58 Конституції України). https://advocates.io.ua/s2606145/pro_vi ... a_50_rokiv
BBC написав:Пане, а на військовому обліку ви де стоїте?
Пан уже писал, что не призывного возраста. Так что дело не в этом.
Призовний вік до 27 років, облік до 60, але:
до 27.03.2014 р. граничний вік перебування в запасі військовозобов'язаних становив - для рядових-єфрейторів - 40 років, сержантів - 45 років, молодших офіцерів - 50... після вказаної дати (27.03.2014 р.) граничний вік перебування в запасі для рядових-єфрейторів-сержантів-старшин підняли до 50 років, молодшим офіцерам - до 55. А вже в серпні 2014 р. цей вік для всіх цих категорій підтягнули до 60 років. Ті, хто був знятий з військового обліку до настання цих змін, не є військовозобов'язаними і на них нові редакції змін до статей Закону України "Про військовий обов'язок.." не поширюються - відповідно до конституційного постулату незворотності дії закону (ст. 58 Конституції України). https://advocates.io.ua/s2606145/pro_vi ... a_50_rokiv
Сподіваюся ді джей тепер змінить платівку на щось більш позитивне і драйвове... Камон, єєєє!! Ді джей, запалюй! Врубай "Кайфуєм!" ...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.