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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7428742974307431>
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:16

  Watcher написав:
  Дядя Дима написав: О О ,это становится забавным .А терминал чей на кассе был :?:


Хорошо сидите??? ПРИВАТОВСКИЙ терминал был! :lol:

Раніше у своїх терміналах вони успішно проводили транзакції по картках, де вже вийшов строк, тепер навчилися ще й з неправильним PINом - прогрес!
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:17

  Watcher написав:
  Дядя Дима написав: О О ,это становится забавным .А терминал чей на кассе был :?:


Хорошо сидите??? ПРИВАТОВСКИЙ терминал был! :lol:

А на чеке ЕСТЬ место для подписи? Или "ПИН ОК. Подписи не требуется"?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:24

  clientage написав:PrivatBank, отдайте гроши Козарлюге. Он наш :lol: :lol:
Он же шебутной -- в горячке разворотит весь ваш улей, костей не соберёте :mrgreen:

Здається в них дар мовлення зникає і зір при контакті зі мною... :P Маестро, у Вас був досвід переписки на папері із зеленим монстром? Куди їм замовний лист слати, щоб отримати бамажку з гербовою печаткою? Треба зафіксувати факт дискримінації.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:32

  Козак-характерник написав:Здається в них дар мовлення зникає і зір при контакті зі мною... Маестро, у Вас був досвід переписки на папері із зеленим монстром? Куди їм замовний лист слати, щоб отримати бамажку з гербовою печаткою? Треба зафіксувати факт дискримінації.

Нее, не рискнул своим здоровьем :wink:
Мне хватило здоровья выбить из них КдВ БЕЗ привязки к Уни. Подбил на это ещё двоих бойцов. Считал это прям подвигом. Навели шороХу по отделениям по всей Соломенке у Киёве. Но через месяца два наша шарага осознала какими мы были лопухами в этой "борьбе" :lol:
Еще был момент, када искали с товарищем на майских праздниках гроши, шо потерялись при пополнении в ТСО. Приват отбрехивался недели 3, познакомились в чате дето с 4..5 брехунцами. Наконец позвонила боевая тётя, извинилась, вернула таки гроши и выписала нашару именную голду с фоткой :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:39

  clientage написав:Нее, не рискнул своим здоровьем :wink:

Якщо дійде до суду, то за втрату здоров'я і нервів виставлю окремий рахунок... :P А от за простой грошей у них на транзиті можна щось зрубати? Що закон про те каже? Як той простой грамотно пофіксити?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:48

Re: Приватбанк

  Козак-характерник написав:за втрату здоров'я і нервів виставлю окремий рахунок...

Тогда собирайте аптечные чеки, рецепты, квиташки оплаты консультаций врачей. Просто так выставить "предъяву по утрате здоровья не выйдет". Еще и а2кат нужен толковый, шобы раскрутить этот аспект в раз 10 от номинала затрат :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:07

  Козак-характерник написав:
  clientage написав:PrivatBank, отдайте гроши Козарлюге. Он наш :lol: :lol:
Он же шебутной -- в горячке разворотит весь ваш улей, костей не соберёте :mrgreen:

Здається в них дар мовлення зникає і зір при контакті зі мною... :P Маестро, у Вас був досвід переписки на папері із зеленим монстром? Куди їм замовний лист слати, щоб отримати бамажку з гербовою печаткою? Треба зафіксувати факт дискримінації.

Вроді десь є центрове відділення у Львові куди можна занести цидулу і зареєструвати.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:13

  clientage написав:
  Козак-характерник написав:за втрату здоров'я і нервів виставлю окремий рахунок...

Тогда собирайте аптечные чеки, рецепты, квиташки оплаты консультаций врачей. Просто так выставить "предъяву по утрате здоровья не выйдет". Еще и а2кат нужен толковый, шобы раскрутить этот аспект в раз 10 от номинала затрат :)

+ квитки транспортні, довідки про прострочені кредити в інших банках... :P

Радісна новина!!! Пані Таїсія жива-здорова! Тільки що в чаті спілкувався. Першу цеглину муру пробив. Алілуйя. :P Моє звернення пофіксили...

Вчора
Заявка №11592204; Обробка E-mail-звернення - В роботі

Дата рішення: 14.02.2018
Дата створення: 09.02.2018 Рішення
Шановний клієнт, Ваша заявка в роботі у фахівця Головного офісу, орієнтовний час вирішенні Вашого питання 14.02.2018

Історія:

10.02.2018: заявка знаходиться в роботі
10.02.2018: встановлено час вирішення: 14.02.2018 15:08 причина перенесення: Питання потребує більш тривалого розгляду

А на 3700 гутарили, що ніякого запиту в опрацюванні не було. А тут вчорашня дата. Ну сподіваюся, що Приват порозумнішає і помириться з козаком! Без суду... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:18

Re: Приватбанк

  Козак-характерник написав:орієнтовний час вирішенні Вашого питання 14.02.2018
Вы ток не расслабляйтесь, они щас начтут створювати заявку на проверку заявки и т.д. ... оч. антирестный процесс :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:19

  Квесторе_поверніться написав:Вроді десь є центрове відділення у Львові куди можна занести цидулу і зареєструвати.

Дякую! Поки тайм-аут. Перемир'я з Приватом до 14.02.2018. Може полюбовно прикінчемо цю справу.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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