Раніше у своїх терміналах вони успішно проводили транзакції по картках, де вже вийшов строк, тепер навчилися ще й з неправильним PINом - прогрес!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лют, 2018 19:16
Раніше у своїх терміналах вони успішно проводили транзакції по картках, де вже вийшов строк, тепер навчилися ще й з неправильним PINом - прогрес!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 10 лют, 2018 19:17
А на чеке ЕСТЬ место для подписи? Или "ПИН ОК. Подписи не требуется"?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 лют, 2018 19:24
Здається в них дар мовлення зникає і зір при контакті зі мною... Маестро, у Вас був досвід переписки на папері із зеленим монстром? Куди їм замовний лист слати, щоб отримати бамажку з гербовою печаткою? Треба зафіксувати факт дискримінації.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Суб 10 лют, 2018 19:32
Нее, не рискнул своим здоровьем
Мне хватило здоровья выбить из них КдВ БЕЗ привязки к Уни. Подбил на это ещё двоих бойцов. Считал это прям подвигом. Навели шороХу по отделениям по всей Соломенке у Киёве. Но через месяца два наша шарага осознала какими мы были лопухами в этой "борьбе"
Еще был момент, када искали с товарищем на майских праздниках гроши, шо потерялись при пополнении в ТСО. Приват отбрехивался недели 3, познакомились в чате дето с 4..5 брехунцами. Наконец позвонила боевая тётя, извинилась, вернула таки гроши и выписала нашару именную голду с фоткой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 лют, 2018 19:39
Якщо дійде до суду, то за втрату здоров'я і нервів виставлю окремий рахунок... А от за простой грошей у них на транзиті можна щось зрубати? Що закон про те каже? Як той простой грамотно пофіксити?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Суб 10 лют, 2018 19:48
Re: Приватбанк
Тогда собирайте аптечные чеки, рецепты, квиташки оплаты консультаций врачей. Просто так выставить "предъяву по утрате здоровья не выйдет". Еще и а2кат нужен толковый, шобы раскрутить этот аспект в раз 10 от номинала затрат
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:07
Вроді десь є центрове відділення у Львові куди можна занести цидулу і зареєструвати.
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:13
+ квитки транспортні, довідки про прострочені кредити в інших банках...
Радісна новина!!! Пані Таїсія жива-здорова! Тільки що в чаті спілкувався. Першу цеглину муру пробив. Алілуйя. Моє звернення пофіксили...
Вчора
Заявка №11592204; Обробка E-mail-звернення - В роботі
Дата рішення: 14.02.2018
Дата створення: 09.02.2018 Рішення
Шановний клієнт, Ваша заявка в роботі у фахівця Головного офісу, орієнтовний час вирішенні Вашого питання 14.02.2018
Історія:
10.02.2018: заявка знаходиться в роботі
10.02.2018: встановлено час вирішення: 14.02.2018 15:08 причина перенесення: Питання потребує більш тривалого розгляду
А на 3700 гутарили, що ніякого запиту в опрацюванні не було. А тут вчорашня дата. Ну сподіваюся, що Приват порозумнішає і помириться з козаком! Без суду...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:18
Re: Приватбанк
Вы ток не расслабляйтесь, они щас начтут створювати заявку на проверку заявки и т.д. ... оч. антирестный процесс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:19
Дякую! Поки тайм-аут. Перемир'я з Приватом до 14.02.2018. Може полюбовно прикінчемо цю справу.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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