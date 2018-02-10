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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7428742974307431
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:22

  Квесторе_поверніться написав:
  Козак-характерник написав:
  clientage написав:PrivatBank, отдайте гроши Козарлюге. Он наш :lol: :lol:
Он же шебутной -- в горячке разворотит весь ваш улей, костей не соберёте :mrgreen:

Здається в них дар мовлення зникає і зір при контакті зі мною... :P Маестро, у Вас був досвід переписки на папері із зеленим монстром? Куди їм замовний лист слати, щоб отримати бамажку з гербовою печаткою? Треба зафіксувати факт дискримінації.

Вроді десь є центрове відділення у Львові куди можна занести цидулу і зареєструвати.

Західне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" - вул. Гуцульська,11-а, вул. Гуцульська, 15 - там їх лігво. А що у будь-якому відділенні неможна зареєструвати?
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:23

  clientage написав:
  Козак-характерник написав:орієнтовний час вирішенні Вашого питання 14.02.2018
Вы ток не расслабляйтесь, они щас начтут створювати заявку на проверку заявки и т.д. ... оч. антирестный процесс :)

Це пустяки. Я за пані Таїсію хвилювався. Людина - перш за все. Сподіваюся і Приват побачить в мені людину, співвітчизника, друга і брата... :P А не переселенця. Ето слово ругатєльноє і попрошу єго ко мнє нє прімєнять@
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:31

  Sagittarius написав:Західне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" - вул. Гуцульська,11-а, вул. Гуцульська, 15 - там їх лігво. А що у будь-якому відділенні неможна зареєструвати?

Дякую за наводку на лігво(чомусь фашистського звіра додати хочеться :P ). Але то є комуняцька абревіатура. А в нас декомунізація. Точно не знаю, але тут гутарили, що з папіром пересічні відділення не працюють.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:44

  clientage написав:А на чеке ЕСТЬ место для подписи? Или "ПИН ОК. Подписи не требуется"?


Похоже, что таки кассирша повторно провела карту без запроса пина... и без подписи.
Я же не расписывался, но и надписи "пин ОК" не было. Так что все достаточно просто, оказывается. :-)
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:45

Re: Приватбанк

  Козак-характерник написав:Перемир'я з Приватом до 14.02.2018. Може полюбовно прикінчемо цю справу.


Обміняєтесь валентинками?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:49

  Watcher написав:
  clientage написав:А на чеке ЕСТЬ место для подписи? Или "ПИН ОК. Подписи не требуется"?


Похоже, что таки кассирша повторно провела карту без запроса пина... и без подписи.
Я же не расписывался, но и надписи "пин ОК" не было. Так что все достаточно просто, оказывается. :-)

Продвинутая кассирша попалась, которую достали некоторые... забывчивые граждане :) Но она может поплатиться за свою рацуху :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:57

  clientage написав:
  Watcher написав:
  clientage написав:А на чеке ЕСТЬ место для подписи? Или "ПИН ОК. Подписи не требуется"?


Похоже, что таки кассирша повторно провела карту без запроса пина... и без подписи.
Я же не расписывался, но и надписи "пин ОК" не было. Так что все достаточно просто, оказывается. :-)

Продвинутая кассирша попалась, которую достали некоторые... забывчивые граждане :) Но она может поплатиться за свою рацуху :(

Что любой кассир - хочет запрашивает ПИН, хочет не запрашивает? Может они так все бы делали для экономии времени. А то, что в Приват24 выставляется запрос ПИНа - ничего не дает?
P.S. Что-то не вижу уже этой опции - может убрали...
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Козак-характерник написав:Ти диви як всі переймаються долею козака... :P Одні в переселенця хочуть записати, інші автомат в руки дати... :P Дякую, братчики! Ви справжні альтруїсти!

Козарлюга, тримайсь.
Приват, віддай ойро Козарлюзі.

получает же уже безналоХовых аж 280,00 ))
Вова и Вита перелогиньтесь,какой автомат,какая прописка? ты ж предатель своего дома,своей хаты,своей родины.Ты даже ник перелогинил подсознательно,-ты смешон,зато ты востребован в двух военкоматах))

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:40

  Мизантрóп написав:ты смешон,зато ты востребован в двух военкоматах))

Ну так смійся! :P Радий, що підняв тобі настрій... :D Та, я такий козак парубок-моторний. Скрізь нарасхват... :D
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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