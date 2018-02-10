clientage написав:PrivatBank, отдайте гроши Козарлюге. Он наш Он же шебутной -- в горячке разворотит весь ваш улей, костей не соберёте
Здається в них дар мовлення зникає і зір при контакті зі мною... Маестро, у Вас був досвід переписки на папері із зеленим монстром? Куди їм замовний лист слати, щоб отримати бамажку з гербовою печаткою? Треба зафіксувати факт дискримінації.
Вроді десь є центрове відділення у Львові куди можна занести цидулу і зареєструвати.
Західне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" - вул. Гуцульська,11-а, вул. Гуцульська, 15 - там їх лігво. А що у будь-якому відділенні неможна зареєструвати?
Козак-характерник написав:орієнтовний час вирішенні Вашого питання 14.02.2018
Вы ток не расслабляйтесь, они щас начтут створювати заявку на проверку заявки и т.д. ... оч. антирестный процесс
Це пустяки. Я за пані Таїсію хвилювався. Людина - перш за все. Сподіваюся і Приват побачить в мені людину, співвітчизника, друга і брата... А не переселенця. Ето слово ругатєльноє і попрошу єго ко мнє нє прімєнять@
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Sagittarius написав:Західне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" - вул. Гуцульська,11-а, вул. Гуцульська, 15 - там їх лігво. А що у будь-якому відділенні неможна зареєструвати?
Дякую за наводку на лігво(чомусь фашистського звіра додати хочеться ). Але то є комуняцька абревіатура. А в нас декомунізація. Точно не знаю, але тут гутарили, що з папіром пересічні відділення не працюють.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
clientage написав:А на чеке ЕСТЬ место для подписи? Или "ПИН ОК. Подписи не требуется"?
Похоже, что таки кассирша повторно провела карту без запроса пина... и без подписи. Я же не расписывался, но и надписи "пин ОК" не было. Так что все достаточно просто, оказывается.
Продвинутая кассирша попалась, которую достали некоторые... забывчивые граждане Но она может поплатиться за свою рацуху
Что любой кассир - хочет запрашивает ПИН, хочет не запрашивает? Может они так все бы делали для экономии времени. А то, что в Приват24 выставляется запрос ПИНа - ничего не дает? P.S. Что-то не вижу уже этой опции - может убрали...
получает же уже безналоХовых аж 280,00 )) Вова и Вита перелогиньтесь,какой автомат,какая прописка? ты ж предатель своего дома,своей хаты,своей родины.Ты даже ник перелогинил подсознательно,-ты смешон,зато ты востребован в двух военкоматах))
Мизантрóп написав:ты смешон,зато ты востребован в двух военкоматах))
Ну так смійся! Радий, що підняв тобі настрій... Та, я такий козак парубок-моторний. Скрізь нарасхват...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.