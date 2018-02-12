а за кредитные на Уни?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2018 20:56
а за кредитные на Уни?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 лют, 2018 20:56
при переводе через любые п2п сервисы примат берет комисс
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Додано: Вів 13 лют, 2018 20:59
Всё IMHO
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:47
Приватбанк
переводила с уни а банка на ПУМБ через ПУМБ он Лайн, а банк комиссию не берет, а приват значит берет, буду знать.
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:50
мне и в своем нарисовал))
В П24 сейчас пополнил привязанной Аллой,как обычно Уни,(EuroPay) за 250грн. написало списано 280 с учетом комис 30,00 Perevod lichnyh sredstv.
С Аллы списано 250.В моб приложении П24 тоже 250, комис-0,только в вебморде какие-то 30,00 даже спустя пол часа.
Трохи протрезвел
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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