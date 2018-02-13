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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7434743574367437
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:56

  Вкладчик1234 написав:
  Oktawa написав:Подскажите, кто знает, при переводе денег с уни привата на карту ПУМБа через ПУМБ он лайн, берет ли Приват комиссию?

0.5%, мин. 5грн

а за кредитные на Уни? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:56

  Oktawa написав:Подскажите, кто знает, при переводе денег с уни привата на карту ПУМБа через ПУМБ он лайн, берет ли Приват комиссию?


при переводе через любые п2п сервисы примат берет комисс
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:59

  clientage написав:а за кредитные на Уни?

Там сверху минимум ещё 4%
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:47

Приватбанк

  IMPRINTER написав:
  Oktawa написав:Подскажите, кто знает, при переводе денег с уни привата на карту ПУМБа через ПУМБ он лайн, берет ли Приват комиссию?


при переводе через любые п2п сервисы примат берет комисс
переводила с уни а банка на ПУМБ через ПУМБ он Лайн, а банк комиссию не берет, а приват значит берет, буду знать.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:50

  IMPRINTER написав:
  Oktawa написав:Подскажите, кто знает, при переводе денег с уни привата на карту ПУМБа через ПУМБ он лайн, берет ли Приват комиссию?


при переводе через любые п2п сервисы примат берет комисс

мне и в своем нарисовал))
В П24 сейчас пополнил привязанной Аллой,как обычно Уни,(EuroPay) за 250грн. написало списано 280 с учетом комис 30,00 Perevod lichnyh sredstv.
С Аллы списано 250.В моб приложении П24 тоже 250, комис-0,только в вебморде какие-то 30,00 :roll: даже спустя пол часа.
Трохи протрезвел :shock:
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 23:06

  Oktawa написав: переводила с уни а банка на ПУМБ через ПУМБ он Лайн

Подскажите, как давно переводили?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 06:13

Re: Приватбанк

  Anna2256 написав:Не пахнет ли это вымогательством?..


Нет, не пахнет.
Сходили бы в суд, да посудились.
Вам бы нарисавали реструкт. кредита и платили бы только тело.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:03

  bosson513 написав:
  Anna2256 написав:Не пахнет ли это вымогательством?..


Нет, не пахнет.
Сходили бы в суд, да посудились.
Вам бы нарисавали реструкт. кредита и платили бы только тело.


кстати по системе ОБС слышал что проценты с разными видами штрафов и прочими накрутками не могут превышать размер тела долга. это соответствует действительности?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:36

Re: Приватбанк

  Oktawa написав:Подскажите, кто знает, при переводе денег с уни привата на карту ПУМБа через ПУМБ он лайн, берет ли Приват комиссию?

Oktawa, добрый день!
Ознакомится с условиями Вы всегда можете перейдя по ссылке: https://privatbank.ua/ru/perevod-na-kar ... ugom-banke
С уважением, ПриватБанк.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:51

  PrivatBank написав:Oktawa, добрый день!
Ознакомится с условиями Вы всегда можете перейдя по ссылке: https://privatbank.ua/ru/perevod-na-kar ... ugom-banke
С уважением, ПриватБанк.

ознакомиться (что сделать?)
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