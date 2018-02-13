Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2018 20:56
Вкладчик1234 написав: Oktawa написав:
Подскажите, кто знает, при переводе денег с уни привата на карту ПУМБа через ПУМБ он лайн, берет ли Приват комиссию?
0.5%, мин. 5грн
а за кредитные на Уни?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 13 лют, 2018 20:56
Oktawa написав:
Подскажите, кто знает, при переводе денег с уни привата на карту ПУМБа через ПУМБ он лайн, берет ли Приват комиссию?
при переводе через любые п2п сервисы примат берет комисс
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Додано: Вів 13 лют, 2018 20:59
clientage написав:
а за кредитные на Уни?
Там сверху минимум ещё 4%
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Додано: Вів 13 лют, 2018 21:47
IMPRINTER написав: Oktawa написав:
Подскажите, кто знает, при переводе денег с уни привата на карту ПУМБа через ПУМБ он лайн, берет ли Приват комиссию?
при переводе через любые п2п сервисы примат берет комисс
переводила с уни а банка на ПУМБ через ПУМБ он Лайн, а банк комиссию не берет, а приват значит берет, буду знать.
Oktawa
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Додано: Вів 13 лют, 2018 21:50
IMPRINTER написав: Oktawa написав:
Подскажите, кто знает, при переводе денег с уни привата на карту ПУМБа через ПУМБ он лайн, берет ли Приват комиссию?
при переводе через любые п2п сервисы примат берет комисс
мне и в своем
нарисовал
))
В П24 сейчас пополнил привязанной Аллой,как обычно Уни,(EuroPay) за 250грн. написало списано 280 с учетом комис 30,00 Perevod lichnyh sredstv.
С Аллы списано 250.В моб приложении П24 тоже 250, комис-0,только в вебморде какие-то 30,00
даже спустя пол часа.
Трохи протрезвел
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Вів 13 лют, 2018 23:06
Oktawa написав:
переводила с уни а банка на ПУМБ через ПУМБ он Лайн
Подскажите, как давно переводили?
Кассандра
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Додано: Сер 14 лют, 2018 06:13
Anna2256 написав:
Не пахнет ли это вымогательством?..
Нет, не пахнет.
Сходили бы в суд, да посудились.
Вам бы нарисавали реструкт. кредита и платили бы только тело.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Додано: Сер 14 лют, 2018 09:03
bosson513 написав: Anna2256 написав:
Не пахнет ли это вымогательством?..
Нет, не пахнет.
Сходили бы в суд, да посудились.
Вам бы нарисавали реструкт. кредита и платили бы только тело.
кстати по системе ОБС слышал что проценты с разными видами штрафов и прочими накрутками не могут превышать размер тела долга. это соответствует действительности?
mephala
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Додано: Сер 14 лют, 2018 09:36
Oktawa написав:
Подскажите, кто знает, при переводе денег с уни привата на карту ПУМБа через ПУМБ он лайн, берет ли Приват комиссию?
Oktawa, добрый день!
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С уважением, ПриватБанк.
PrivatBank
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Додано: Сер 14 лют, 2018 09:51
ознакомит
ь
ся
(что сделат ?) ь
Ferlakur
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