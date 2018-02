Додано: Чет 15 лют, 2018 20:18

IMPRINTER написав: возможно вы платите на сайте, не поддерживающим этот протокол? возможно вы платите на сайте, не поддерживающим этот протокол?

Плачу на сайте Киевстара, там фреймом встроена заглушка от Привата, которая отображает детали платежа и на второй державной мове пишет, что "SMS with password has been sent".Ну да ладно, заплатил картой другого банка, там без дрочева.