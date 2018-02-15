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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7437743874397440
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:14

  M-Audio написав:
  WachtAmRhein написав:А что, больше 15к было?

Нет, не было. Разбил пополнение просто, чтобы одномоментно не потерять доступ ко всем деньгам. Но даже в сумме до 15к довольно далеко.

Но смысл, собственно, не в этом. Ладно, попало на проверку, бывает. Но ведь теперь говорят, что всё успешно. Почему не зачисляют?

А между тем, сегодня уже следующий день закончился, а денег так и нет.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:21

Re: Приватбанк

Появились в отделениях Универсалки Голд с чипом и payWave. Ес-но Виза. Обменял бесплатно свою голимую магнитку. Есть такие же КДВ, голд и обычные.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:45

  M-Audio написав:
  M-Audio написав:Но смысл, собственно, не в этом. Ладно, попало на проверку, бывает. Но ведь теперь говорят, что всё успешно. Почему не зачисляют?

А между тем, сегодня уже следующий день закончился, а денег так и нет.

По результатам общения в чате приватбанка регламент составляет уже 3 суток. Вот было бы здорово, если бы это было погашение кредитки к сроку.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:59

  lel написав:Появились в отделениях Универсалки Голд с чипом и payWave. Ес-но Виза. Обменял бесплатно свою голимую магнитку. Есть такие же КДВ, голд и обычные.

То в каком городе?
slasva
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:14

slasva Киев
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 19:55

3 дня назад хотел оплатить Универсалкой в тырнете, 3D Secure Code не дождался. Сегодня попробовал опять, и опять кода нет. Не в приложение не приходит, ни в SMS. Снес приложуху, ввел реквизиты карты повторно, кода нет. WTF?
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 19:58

  summacut написав:3 дня назад хотел оплатить Универсалкой в тырнете, 3D Secure Code не дождался. Сегодня попробовал опять, и опять кода нет. Не в приложение не приходит, ни в SMS. Снес приложуху, ввел реквизиты карты повторно, кода нет. WTF?


возможно вы платите на сайте, не поддерживающим этот протокол?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:18

  IMPRINTER написав:возможно вы платите на сайте, не поддерживающим этот протокол?


Плачу на сайте Киевстара, там фреймом встроена заглушка от Привата, которая отображает детали платежа и на второй державной мове пишет, что "SMS with password has been sent".
Ну да ладно, заплатил картой другого банка, там без дрочева.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:06

  summacut написав:
  IMPRINTER написав:возможно вы платите на сайте, не поддерживающим этот протокол?


Плачу на сайте Киевстара, там фреймом встроена заглушка от Привата, которая отображает детали платежа и на второй державной мове пишет, что "SMS with password has been sent".
Ну да ладно, заплатил картой другого банка, там без дрочева.


Я думал они этот затык починили введением комиссии за п2п, по крайней мере я этим прыкрым непорозуминням с тех пор не сталкивался. А оказывается ещё фантомные боли не прекратились.
WachtAmRhein
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  #<1 ... 7437743874397440
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