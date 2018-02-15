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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2018 17:14
M-Audio написав: WachtAmRhein написав:
А что, больше 15к было?
Нет, не было. Разбил пополнение просто, чтобы одномоментно не потерять доступ ко всем деньгам. Но даже в сумме до 15к довольно далеко.
Но смысл, собственно, не в этом. Ладно, попало на проверку, бывает. Но ведь теперь говорят, что всё успешно. Почему не зачисляют?
А между тем, сегодня уже следующий день закончился, а денег так и нет.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 17:21
Появились в отделениях Универсалки Голд с чипом и payWave. Ес-но Виза. Обменял бесплатно свою голимую магнитку. Есть такие же КДВ, голд и обычные.
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lel
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Додано: Чет 15 лют, 2018 17:45
M-Audio написав: M-Audio написав:
Но смысл, собственно, не в этом. Ладно, попало на проверку, бывает. Но ведь теперь говорят, что всё успешно. Почему не зачисляют?
А между тем, сегодня уже следующий день закончился, а денег так и нет.
По результатам общения в чате приватбанка регламент составляет уже 3 суток. Вот было бы здорово, если бы это было погашение кредитки к сроку.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 17:59
lel написав:
Появились в отделениях Универсалки Голд с чипом и payWave. Ес-но Виза. Обменял бесплатно свою голимую магнитку. Есть такие же КДВ, голд и обычные.
То в каком городе?
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slasva
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Додано: Чет 15 лют, 2018 18:14
slasva Киев
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Додано: Чет 15 лют, 2018 19:55
3 дня назад хотел оплатить Универсалкой в тырнете, 3D Secure Code не дождался. Сегодня попробовал опять, и опять кода нет. Не в приложение не приходит, ни в SMS. Снес приложуху, ввел реквизиты карты повторно, кода нет. WTF?
В Европу через жony!
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summacut
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Додано: Чет 15 лют, 2018 19:58
summacut написав:
3 дня назад хотел оплатить Универсалкой в тырнете, 3D Secure Code не дождался. Сегодня попробовал опять, и опять кода нет. Не в приложение не приходит, ни в SMS. Снес приложуху, ввел реквизиты карты повторно, кода нет. WTF?
возможно вы платите на сайте, не поддерживающим этот протокол?
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IMPRINTER
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Додано: Чет 15 лют, 2018 20:18
IMPRINTER написав:
возможно вы платите на сайте, не поддерживающим этот протокол?
Плачу на сайте Киевстара, там фреймом встроена заглушка от Привата, которая отображает детали платежа и на второй державной мове пишет, что "SMS with password has been sent".
Ну да ладно, заплатил картой другого банка, там без дрочева.
В Европу через жony!
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summacut
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Додано: Чет 15 лют, 2018 22:06
summacut написав: IMPRINTER написав:
возможно вы платите на сайте, не поддерживающим этот протокол?
Плачу на сайте Киевстара, там фреймом встроена заглушка от Привата, которая отображает детали платежа и на второй державной мове пишет, что "SMS with password has been sent".
Ну да ладно, заплатил картой другого банка, там без дрочева.
Я думал они этот затык починили введением комиссии за п2п, по крайней мере я этим прыкрым непорозуминням с тех пор не сталкивался. А оказывается ещё фантомные боли не прекратились.
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WachtAmRhein
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