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Приватбанк
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 15:16
Недавно позвонили с Киевстаровского телефона (якобы из Привата) и предложили карту Голд с повышенным кредитным лимитом. Кредит - даром не нужен, но на Голд соблазнился и согласился (надо было всего-лишь кнопку в телефоне нажать).
Теперь приходят смс-ки с предложением зайти в ближайшеее отделение и оформить карту.
Вопросы: что это за новости, что Приват начал с Киевстар-овских телефонов звонить?
Что это за Голд-карта, которую предлагает Приват (обычно бесплатный сыр в мышеловке)?
P.S.
Заходил в отделение, там как обычно один менеджер и куча народу, ждать не хотелось, решил здесь спросить.
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MrDime
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 15:20
MrDime написав:
что это за новости, что Приват начал с Киевстар-овских телефонов звонить?
Что это за Голд-карта, которую предлагает Приват (обычно бесплатный сыр в мышеловке)?
20 (UAH) -украинских юаней в месяц.Бомж "голд" была и есть по сути.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 15:35
MrDime написав:
Что это за Голд-карта, которую предлагает Приват (обычно бесплатный сыр в мышеловке)?
Це платний сир, а дзвонив вам агент, а не сам прихват.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 15:39
klug написав: MrDime написав:
Что это за Голд-карта, которую предлагает Приват (обычно бесплатный сыр в мышеловке)?
Це платний сир, а дзвонив вам агент, а не сам прихват.
Буває і безкоштовно.
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Zochan
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:29
Zochan написав: klug написав: MrDime написав:
Что это за Голд-карта, которую предлагает Приват (обычно бесплатный сыр в мышеловке)?
Це платний сир, а дзвонив вам агент, а не сам прихват.
Буває і безкоштовно.
Буває безкоштовно, коли вам пропонує сам прихват, якщо дзвонить робобаба зі лівого номера - це платна пропозиція.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:34
klug написав:
Буває безкоштовно, коли вам пропонує сам прихват, якщо дзвонить робобаба зі лівого номера - це платна пропозиція.
все это решается уже в отделении.
Банк решает, кому за 20 , а кому и дурно.
Правый номер или левый - это вторично и есть средством коммуникации.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:08
summacut написав: WachtAmRhein написав:
Я думал они этот затык починили введением комиссии за п2п
Не сильно силен в терминах, но мне кажется, что p2p - это с карты на карту, с комиссом min 5грн., с доп.комиссом за кредитные. Я же пополнял счет мобильного телефона.
Раз уж вы не сильны в терминах, сделаю вам небольшой исторический экскурс.
В не очень давние времена, когда приват был более клиентоориентиоованным, разбирающийся в терминах народ использовал его карты как промежуточное звено между налом и банками, где кешбек пожирнее. В ближайшей подворотне можно было пополнить карту привата и бесплатно перевести куда надо.
Но приват придумал не присылать пароль на такого рода операции, никогда нельзя было предугадать придёт пароль или нет, причём бывало пополняешь телефон на 5 грн. после попытки перевода и опять пароля нет.
И вот после введения комиссии за переводы, пароли все стали ходить как часы.
А ваша история поведала нам, что все не так просто.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:21
Goodman написав: klug написав:
Буває безкоштовно, коли вам пропонує сам прихват, якщо дзвонить робобаба зі лівого номера - це платна пропозиція.
все это решается уже в отделении.
Банк решает, кому за 20 , а кому и дурно.
Правый номер или левый - это вторично и есть средством коммуникации.
Вам дзвонять з конкретною пропозицією: або отримати платну картку, або безкоштовну. Ніхто не дзвонить з пропозицією зіграти в лотерею, прийшовши у відділення. Якщо дзвонять з номерів прихвату, то можливі обидва варіанти (платна/безкоштовна), якщо дзвонять з приватного номеру, то явно хтось хоче заробити гроші.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:58
MrDime написав:
Что это за Голд-карта, которую предлагает Приват (обычно бесплатный сыр в мышеловке)?
Нет никакой мышеловки. Правда и ничего особо эта голд не дает.
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otg
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:28
Опять Приват24 "лежит", в который раз у них якобы "регламентные работы" в рабочее время. Вот же ур**...
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