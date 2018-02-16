RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7439744074417442>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 15:16

Недавно позвонили с Киевстаровского телефона (якобы из Привата) и предложили карту Голд с повышенным кредитным лимитом. Кредит - даром не нужен, но на Голд соблазнился и согласился (надо было всего-лишь кнопку в телефоне нажать).
Теперь приходят смс-ки с предложением зайти в ближайшеее отделение и оформить карту.
Вопросы: что это за новости, что Приват начал с Киевстар-овских телефонов звонить?
Что это за Голд-карта, которую предлагает Приват (обычно бесплатный сыр в мышеловке)?
P.S.
Заходил в отделение, там как обычно один менеджер и куча народу, ждать не хотелось, решил здесь спросить.
MrDime
 
Повідомлень: 121
З нами з: 05.01.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 15:20

Re: Приватбанк

  MrDime написав:что это за новости, что Приват начал с Киевстар-овских телефонов звонить?
Что это за Голд-карта, которую предлагает Приват (обычно бесплатный сыр в мышеловке)?
20 (UAH) -украинских юаней в месяц.Бомж "голд" была и есть по сути.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1151
З нами з: 03.12.14
Подякував: 106 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 15:35

  MrDime написав:Что это за Голд-карта, которую предлагает Приват (обычно бесплатный сыр в мышеловке)?

Це платний сир, а дзвонив вам агент, а не сам прихват.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 18.08.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 15:39

Re: Приватбанк

klug написав:
  MrDime написав:Что это за Голд-карта, которую предлагает Приват (обычно бесплатный сыр в мышеловке)?

Це платний сир, а дзвонив вам агент, а не сам прихват.
Буває і безкоштовно.
Zochan
 
Повідомлень: 56
З нами з: 22.10.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:29

  Zochan написав:
klug написав:
  MrDime написав:Что это за Голд-карта, которую предлагает Приват (обычно бесплатный сыр в мышеловке)?

Це платний сир, а дзвонив вам агент, а не сам прихват.
Буває і безкоштовно.

Буває безкоштовно, коли вам пропонує сам прихват, якщо дзвонить робобаба зі лівого номера - це платна пропозиція.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 18.08.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:34

Re: Приватбанк

  klug написав:Буває безкоштовно, коли вам пропонує сам прихват, якщо дзвонить робобаба зі лівого номера - це платна пропозиція.


все это решается уже в отделении.
Банк решает, кому за 20 , а кому и дурно.
Правый номер или левый - это вторично и есть средством коммуникации.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2405
З нами з: 23.11.14
Подякував: 553 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:08

  summacut написав:
  WachtAmRhein написав:Я думал они этот затык починили введением комиссии за п2п


Не сильно силен в терминах, но мне кажется, что p2p - это с карты на карту, с комиссом min 5грн., с доп.комиссом за кредитные. Я же пополнял счет мобильного телефона.


Раз уж вы не сильны в терминах, сделаю вам небольшой исторический экскурс.

В не очень давние времена, когда приват был более клиентоориентиоованным, разбирающийся в терминах народ использовал его карты как промежуточное звено между налом и банками, где кешбек пожирнее. В ближайшей подворотне можно было пополнить карту привата и бесплатно перевести куда надо.

Но приват придумал не присылать пароль на такого рода операции, никогда нельзя было предугадать придёт пароль или нет, причём бывало пополняешь телефон на 5 грн. после попытки перевода и опять пароля нет.

И вот после введения комиссии за переводы, пароли все стали ходить как часы.

А ваша история поведала нам, что все не так просто.
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8108
З нами з: 16.11.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:21

  Goodman написав:
  klug написав:Буває безкоштовно, коли вам пропонує сам прихват, якщо дзвонить робобаба зі лівого номера - це платна пропозиція.


все это решается уже в отделении.
Банк решает, кому за 20 , а кому и дурно.
Правый номер или левый - это вторично и есть средством коммуникации.

Вам дзвонять з конкретною пропозицією: або отримати платну картку, або безкоштовну. Ніхто не дзвонить з пропозицією зіграти в лотерею, прийшовши у відділення. Якщо дзвонять з номерів прихвату, то можливі обидва варіанти (платна/безкоштовна), якщо дзвонять з приватного номеру, то явно хтось хоче заробити гроші.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 18.08.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:58

  MrDime написав:Что это за Голд-карта, которую предлагает Приват (обычно бесплатный сыр в мышеловке)?
Нет никакой мышеловки. Правда и ничего особо эта голд не дает.
otg
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 14.08.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:28

Опять Приват24 "лежит", в который раз у них якобы "регламентные работы" в рабочее время. Вот же ур**... :twisted:
Dobrofey
 
Повідомлень: 863
З нами з: 24.04.09
Подякував: 99 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7439744074417442>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, evgenkh, Google Feedfetcher, kostya77, lel, novichok, sola і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53293)
16.02.2018 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.