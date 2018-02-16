Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:08

summacut написав: WachtAmRhein написав: Я думал они этот затык починили введением комиссии за п2п Я думал они этот затык починили введением комиссии за п2п



Не сильно силен в терминах, но мне кажется, что p2p - это с карты на карту, с комиссом min 5грн., с доп.комиссом за кредитные. Я же пополнял счет мобильного телефона. Не сильно силен в терминах, но мне кажется, что p2p - это с карты на карту, с комиссом min 5грн., с доп.комиссом за кредитные. Я же пополнял счет мобильного телефона.

Раз уж вы не сильны в терминах, сделаю вам небольшой исторический экскурс.В не очень давние времена, когда приват был более клиентоориентиоованным, разбирающийся в терминах народ использовал его карты как промежуточное звено между налом и банками, где кешбек пожирнее. В ближайшей подворотне можно было пополнить карту привата и бесплатно перевести куда надо.Но приват придумал не присылать пароль на такого рода операции, никогда нельзя было предугадать придёт пароль или нет, причём бывало пополняешь телефон на 5 грн. после попытки перевода и опять пароля нет.И вот после введения комиссии за переводы, пароли все стали ходить как часы.А ваша история поведала нам, что все не так просто.