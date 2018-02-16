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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7439744074417442
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:56

Re: Приватбанк

:shock:
  Dobrofey написав:в рабочее время
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:05

  Dobrofey написав:Опять Приват24 "лежит", в который раз у них якобы "регламентные работы" в рабочее время. Вот же ур**... :twisted:

Фея, а вы кем работаете то?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:28

  BBC написав:
  Dobrofey написав:Опять Приват24 "лежит", в который раз у них якобы "регламентные работы" в рабочее время. Вот же ур**... :twisted:

Фея, а вы кем работаете то?

БоБиК, вам похоже не приходилось задерживаться по работе до вечера. В нормальных банках регламентные работы проводят в ночной период с 1 ночи до 5 например.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:44

Re: Приватбанк

фей,примат всегда около 8:00 и 20:00 висит,Альфа ток вечером бекапится.Кста моб. апликуха в примате и ощАде обновились,ну то такэ...
И еще в Шаббат работать грех :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:22

  lel написав:Появились в отделениях Универсалки Голд с чипом и payWave. Ес-но Виза. Обменял бесплатно свою голимую магнитку. Есть такие же КДВ, голд и обычные.

Намекните на отделение.Спасибо.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:33

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  #<1 ... 7439744074417442
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