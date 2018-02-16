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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:56
Re: Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:05
Фея, а вы кем работаете то?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:28
БоБиК, вам похоже не приходилось задерживаться по работе до вечера. В нормальных банках регламентные работы проводят в ночной период с 1 ночи до 5 например.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:44
Re: Приватбанк
фей,примат всегда около 8:00 и 20:00 висит,Альфа ток вечером бекапится.Кста моб. апликуха в примате и ощАде обновились,ну то такэ...
И еще в Шаббат работать грех
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:22
Додано: Суб 17 лют, 2018 03:03
Re: Приватбанк
И шо, кто-то серьезное через интернет передает свои данные под "коллективный иск" против Привата? лохи
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