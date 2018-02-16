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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7440744174427443 Додано: Суб 17 лют, 2018 17:02 clientage

Ага.

Ну, как я понял, там какой-то косяк был и со стороны клиента тоже. Мне же и накосячить было решительно негде, я даже данные никакие не вводил. Вставил одну карту, авторизовался, нажал "пополнить", вставил другую карту, внёс деньги, всё.



Да и вообще, как-то не рассматривалось такое пополнение как межбанковский перевод, на который по закону три дня даётся. Между тем регламент - он не для того, чтобы искусственно тормозить операции, а для того, чтобы было законное время на выполнение, когда что-то пошло не так. В моём случае, о том, что операция подтверждена и успешна, сообщили ещё в тот же день. То есть всё остальное время деньги просто держат у себя без какой-либо причины, просто потому что закон позволяет. Обычно такое наблюдается у учреждений, испытывающих финансовые трудности, но тогда явление становится массовым, чего, в данном случае, вроде, не наблюдается.



И уж совсем непонятным выглядит наглое враньё об отправке квитанции.



Я вот как-то не думаю, что несколько тысяч гривен, задержанных на несколько дней, могут сделать в масштабах банка какую-то погоду, и также пока не думаю, что банк намерен присвоить эти деньги. Но то, что банк не оставляет клиенту вообще никакого фактического подтверждения внесения средств, даже такого призрачного, как квитанция по электронной почте, свидетельствует о том, что такой сценарий вполне выверен и продуман таким образом, чтобы клиенту было как можно более неудобно отстаивать свои интересы. M-Audio Повідомлень: 1131 З нами з: 23.03.11 Подякував: 180 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2018 18:19 M-Audio написав: clientage

Ага.

Ну, как я понял, там какой-то косяк был и со стороны клиента тоже. Мне же и накосячить было решительно негде, я даже данные никакие не вводил. Вставил одну карту, авторизовался, нажал "пополнить", вставил другую карту, внёс деньги, всё.



Да и вообще, как-то не рассматривалось такое пополнение как межбанковский перевод, на который по закону три дня даётся. Между тем регламент - он не для того, чтобы искусственно тормозить операции, а для того, чтобы было законное время на выполнение, когда что-то пошло не так. В моём случае, о том, что операция подтверждена и успешна, сообщили ещё в тот же день. То есть всё остальное время деньги просто держат у себя без какой-либо причины, просто потому что закон позволяет. Обычно такое наблюдается у учреждений, испытывающих финансовые трудности, но тогда явление становится массовым, чего, в данном случае, вроде, не наблюдается.



И уж совсем непонятным выглядит наглое враньё об отправке квитанции.



Я вот как-то не думаю, что несколько тысяч гривен, задержанных на несколько дней, могут сделать в масштабах банка какую-то погоду, и также пока не думаю, что банк намерен присвоить эти деньги. Но то, что банк не оставляет клиенту вообще никакого фактического подтверждения внесения средств, даже такого призрачного, как квитанция по электронной почте, свидетельствует о том, что такой сценарий вполне выверен и продуман таким образом, чтобы клиенту было как можно более неудобно отстаивать свои интересы. Ага.Ну, как я понял, там какой-то косяк был и со стороны клиента тоже. Мне же и накосячить было решительно негде, я даже данные никакие не вводил. Вставил одну карту, авторизовался, нажал "пополнить", вставил другую карту, внёс деньги, всё.Да и вообще, как-то не рассматривалось такое пополнение как межбанковский перевод, на который по закону три дня даётся. Между тем регламент - он не для того, чтобы искусственно тормозить операции, а для того, чтобы было законное время на выполнение, когда что-то пошло не так. В моём случае, о том, что операция подтверждена и успешна, сообщили ещё в тот же день. То есть всё остальное время деньги просто держат у себя без какой-либо причины, просто потому что закон позволяет. Обычно такое наблюдается у учреждений, испытывающих финансовые трудности, но тогда явление становится массовым, чего, в данном случае, вроде, не наблюдается.И уж совсем непонятным выглядит наглое враньё об отправке квитанции.Я вот как-то не думаю, что несколько тысяч гривен, задержанных на несколько дней, могут сделать в масштабах банка какую-то погоду, и также пока не думаю, что банк намерен присвоить эти деньги. Но то, что банк не оставляет клиенту вообще никакого фактического подтверждения внесения средств, даже такого призрачного, как квитанция по электронной почте, свидетельствует о том, что такой сценарий вполне выверен и продуман таким образом, чтобы клиенту было как можно более неудобно отстаивать свои интересы.



M-Audio, добрый вечер!

Вы можете получить квитанцию платежа в Приват24: в меню "Все услуги - Услуги - Сервис квитанций - Получить", нажмите на платеж, далее кнопка "Распечатать” указав тип получения платежного поручения (Email, PDF файл или же HTML страница в новом окне браузера).

Квитанция становится доступной в течение 3 дней после совершения операции.

Так же, можно получить квитанцию в Терминале в разделе “Мои платежи” используйте меню “История платежей и квитанций”, нужно выбрать необходимый платеж и нажать “Детальнее” - “Распечатать”.

Квитанция по платежу проведенному в терминале самообслуживания становится доступной течение 30 минут после совершения операции.

По операциям проведенным в Приват24/отделении, квитанция будет сформирована в течение 3-5 дней.

В случае, если у Вас возникли дополнительные вопросы, отправьте, пожалуйста, на почту

С уважением, ПриватБанк. M-Audio, добрый вечер!Вы можете получить квитанцию платежа в Приват24: в меню "Все услуги - Услуги - Сервис квитанций - Получить", нажмите на платеж, далее кнопка "Распечатать” указав тип получения платежного поручения (Email, PDF файл или же HTML страница в новом окне браузера).Квитанция становится доступной в течение 3 дней после совершения операции.Так же, можно получить квитанцию в Терминале в разделе “Мои платежи” используйте меню “История платежей и квитанций”, нужно выбрать необходимый платеж и нажать “Детальнее” - “Распечатать”.Квитанция по платежу проведенному в терминале самообслуживания становится доступной течение 30 минут после совершения операции.По операциям проведенным в Приват24/отделении, квитанция будет сформирована в течение 3-5 дней.В случае, если у Вас возникли дополнительные вопросы, отправьте, пожалуйста, на почту help@pb.ua детали ситуации, а также Ваши контактные данные, чтобы мы могли помочь Вам в их решении.С уважением, ПриватБанк. PrivatBank Повідомлень: 8782 З нами з: 12.02.10 Подякував: 3 раз. Подякували: 442 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2018 18:55 PrivatBank написав: Вы можете получить квитанцию платежа в Приват24: в меню "Все услуги - Услуги - Сервис квитанций - Получить", нажмите на платеж, далее кнопка "Распечатать” указав тип получения платежного поручения (Email, PDF файл или же HTML страница в новом окне браузера). Вы можете получить квитанцию платежа в Приват24: в меню "Все услуги - Услуги - Сервис квитанций - Получить", нажмите на платеж, далее кнопка "Распечатать” указав тип получения платежного поручения (Email, PDF файл или же HTML страница в новом окне браузера).

Разумеется, мне об этом сказали, и разумеется, платежа, который не проведён, там нет.

А вот как получить документ о внесении наличных средств? Это ведь свершившийся факт, независимо от дальнейшей судьбы платежа. А документа никакого нет.



И оператор в чате дважды написал, что оправил документ на почту, при этом не сделав этого, и, видимо, даже не намереваясь этого делать. Вот с этим как быть? Разумеется, мне об этом сказали, и разумеется, платежа, который не проведён, там нет.А вот как получить документ о внесении наличных средств? Это ведь свершившийся факт, независимо от дальнейшей судьбы платежа. А документа никакого нет.И оператор в чате дважды написал, что оправил документ на почту, при этом не сделав этого, и, видимо, даже не намереваясь этого делать. Вот с этим как быть? M-Audio Повідомлень: 1131 З нами з: 23.03.11 Подякував: 180 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2018 19:03 M-Audio написав: PrivatBank написав: Вы можете получить квитанцию платежа в Приват24: в меню "Все услуги - Услуги - Сервис квитанций - Получить", нажмите на платеж, далее кнопка "Распечатать” указав тип получения платежного поручения (Email, PDF файл или же HTML страница в новом окне браузера). Вы можете получить квитанцию платежа в Приват24: в меню "Все услуги - Услуги - Сервис квитанций - Получить", нажмите на платеж, далее кнопка "Распечатать” указав тип получения платежного поручения (Email, PDF файл или же HTML страница в новом окне браузера).

Разумеется, мне об этом сказали, и разумеется, платежа, который не проведён, там нет.

А вот как получить документ о внесении наличных средств? Это ведь свершившийся факт, независимо от дальнейшей судьбы платежа. А документа никакого нет.



И оператор в чате дважды написал, что оправил документ на почту, при этом не сделав этого, и, видимо, даже не намереваясь этого делать. Вот с этим как быть? Разумеется, мне об этом сказали, и разумеется, платежа, который не проведён, там нет.А вот как получить документ о внесении наличных средств? Это ведь свершившийся факт, независимо от дальнейшей судьбы платежа. А документа никакого нет.И оператор в чате дважды написал, что оправил документ на почту, при этом не сделав этого, и, видимо, даже не намереваясь этого делать. Вот с этим как быть?

Да не нужна вам эта квитаха. Давите офПреда, хай берёт на контроль поиск грошей, шо пропали в ТСО. Сроки уже все вышли. Приват уже на подарочную Платину попал, а не то шо на Голду Да не нужна вам эта квитаха. Давите офПреда, хай берёт на контроль поиск грошей, шо пропали в ТСО. Сроки уже все вышли. Приват уже на подарочную Платину попал, а не то шо на Голду ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 23506 З нами з: 08.12.07 Подякував: 1915 раз. Подякували: 2665 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2018 20:52 Re: Приватбанк Ув. Приватбанк нужно оформить доверенность на депозит от одного пенса другому, сколько это стоит? 2805 Повідомлень: 43 З нами з: 20.07.10 Подякував: 113 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7440744174427443 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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