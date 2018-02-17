clientage Ага. Ну, как я понял, там какой-то косяк был и со стороны клиента тоже. Мне же и накосячить было решительно негде, я даже данные никакие не вводил. Вставил одну карту, авторизовался, нажал "пополнить", вставил другую карту, внёс деньги, всё.
Да и вообще, как-то не рассматривалось такое пополнение как межбанковский перевод, на который по закону три дня даётся. Между тем регламент - он не для того, чтобы искусственно тормозить операции, а для того, чтобы было законное время на выполнение, когда что-то пошло не так. В моём случае, о том, что операция подтверждена и успешна, сообщили ещё в тот же день. То есть всё остальное время деньги просто держат у себя без какой-либо причины, просто потому что закон позволяет. Обычно такое наблюдается у учреждений, испытывающих финансовые трудности, но тогда явление становится массовым, чего, в данном случае, вроде, не наблюдается.
И уж совсем непонятным выглядит наглое враньё об отправке квитанции.
Я вот как-то не думаю, что несколько тысяч гривен, задержанных на несколько дней, могут сделать в масштабах банка какую-то погоду, и также пока не думаю, что банк намерен присвоить эти деньги. Но то, что банк не оставляет клиенту вообще никакого фактического подтверждения внесения средств, даже такого призрачного, как квитанция по электронной почте, свидетельствует о том, что такой сценарий вполне выверен и продуман таким образом, чтобы клиенту было как можно более неудобно отстаивать свои интересы.
M-Audio написав:clientage Ага. Ну, как я понял, там какой-то косяк был и со стороны клиента тоже. Мне же и накосячить было решительно негде, я даже данные никакие не вводил. Вставил одну карту, авторизовался, нажал "пополнить", вставил другую карту, внёс деньги, всё.
Да и вообще, как-то не рассматривалось такое пополнение как межбанковский перевод, на который по закону три дня даётся. Между тем регламент - он не для того, чтобы искусственно тормозить операции, а для того, чтобы было законное время на выполнение, когда что-то пошло не так. В моём случае, о том, что операция подтверждена и успешна, сообщили ещё в тот же день. То есть всё остальное время деньги просто держат у себя без какой-либо причины, просто потому что закон позволяет. Обычно такое наблюдается у учреждений, испытывающих финансовые трудности, но тогда явление становится массовым, чего, в данном случае, вроде, не наблюдается.
И уж совсем непонятным выглядит наглое враньё об отправке квитанции.
Я вот как-то не думаю, что несколько тысяч гривен, задержанных на несколько дней, могут сделать в масштабах банка какую-то погоду, и также пока не думаю, что банк намерен присвоить эти деньги. Но то, что банк не оставляет клиенту вообще никакого фактического подтверждения внесения средств, даже такого призрачного, как квитанция по электронной почте, свидетельствует о том, что такой сценарий вполне выверен и продуман таким образом, чтобы клиенту было как можно более неудобно отстаивать свои интересы.
M-Audio, добрый вечер! Вы можете получить квитанцию платежа в Приват24: в меню "Все услуги - Услуги - Сервис квитанций - Получить", нажмите на платеж, далее кнопка "Распечатать” указав тип получения платежного поручения (Email, PDF файл или же HTML страница в новом окне браузера). Квитанция становится доступной в течение 3 дней после совершения операции. Так же, можно получить квитанцию в Терминале в разделе “Мои платежи” используйте меню “История платежей и квитанций”, нужно выбрать необходимый платеж и нажать “Детальнее” - “Распечатать”. Квитанция по платежу проведенному в терминале самообслуживания становится доступной течение 30 минут после совершения операции. По операциям проведенным в Приват24/отделении, квитанция будет сформирована в течение 3-5 дней. В случае, если у Вас возникли дополнительные вопросы, отправьте, пожалуйста, на почту help@pb.ua детали ситуации, а также Ваши контактные данные, чтобы мы могли помочь Вам в их решении. С уважением, ПриватБанк.
PrivatBank написав:Вы можете получить квитанцию платежа в Приват24: в меню "Все услуги - Услуги - Сервис квитанций - Получить", нажмите на платеж, далее кнопка "Распечатать” указав тип получения платежного поручения (Email, PDF файл или же HTML страница в новом окне браузера).
Разумеется, мне об этом сказали, и разумеется, платежа, который не проведён, там нет. А вот как получить документ о внесении наличных средств? Это ведь свершившийся факт, независимо от дальнейшей судьбы платежа. А документа никакого нет.
И оператор в чате дважды написал, что оправил документ на почту, при этом не сделав этого, и, видимо, даже не намереваясь этого делать. Вот с этим как быть?
PrivatBank написав:Вы можете получить квитанцию платежа в Приват24: в меню "Все услуги - Услуги - Сервис квитанций - Получить", нажмите на платеж, далее кнопка "Распечатать” указав тип получения платежного поручения (Email, PDF файл или же HTML страница в новом окне браузера).
Разумеется, мне об этом сказали, и разумеется, платежа, который не проведён, там нет. А вот как получить документ о внесении наличных средств? Это ведь свершившийся факт, независимо от дальнейшей судьбы платежа. А документа никакого нет.
И оператор в чате дважды написал, что оправил документ на почту, при этом не сделав этого, и, видимо, даже не намереваясь этого делать. Вот с этим как быть?
Да не нужна вам эта квитаха. Давите офПреда, хай берёт на контроль поиск грошей, шо пропали в ТСО. Сроки уже все вышли. Приват уже на подарочную Платину попал, а не то шо на Голду
PrivatBank написав:Вы можете получить квитанцию платежа в Приват24: в меню "Все услуги - Услуги - Сервис квитанций - Получить", нажмите на платеж, далее кнопка "Распечатать” указав тип получения платежного поручения (Email, PDF файл или же HTML страница в новом окне браузера).
Разумеется, мне об этом сказали, и разумеется, платежа, который не проведён, там нет. А вот как получить документ о внесении наличных средств? Это ведь свершившийся факт, независимо от дальнейшей судьбы платежа. А документа никакого нет.
И оператор в чате дважды написал, что оправил документ на почту, при этом не сделав этого, и, видимо, даже не намереваясь этого делать. Вот с этим как быть?
M-Audio, добрый день! Примите, пожалуйста, наши извинения за доставленные неудобства. Позвольте нам подробно рассмотреть эту ситуацию. Направьте, пожалуйста, на help@pb.ua детали сложившейся ситуации и контактные данные, чтобы мы могли предоставить более детальную консультацию. С уважением, ПриватБанк.