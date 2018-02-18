RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7441744274437444
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 20:45

  freeze написав:
  Starikan написав:Пути корезоида неисповедимы.


Жена не пользуется карточкой от слово совсем, уже года два стоит автопополнение телефона на 10 грн раз в месяц и больше ни одной операции. Никаких депозитов и не было никогда. Лимит 4500 грн.

Время от времени приходят от Привата предложения повысить кредитный лимит. Сбрасываю в топку
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6499
З нами з: 30.11.11
Подякував: 601 раз.
Подякували: 1503 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 7441744274437444
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bbc_80, сергей64, klug, Lot, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4405)
18.02.2018 22:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.