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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лют, 2018 20:45
freeze написав: Starikan написав:
Пути корезоида неисповедимы.
Жена не пользуется карточкой от слово совсем, уже года два стоит автопополнение телефона на 10 грн раз в месяц и больше ни одной операции. Никаких депозитов и не было никогда. Лимит 4500 грн.
Время от времени приходят от Привата предложения повысить кредитный лимит. Сбрасываю в топку
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