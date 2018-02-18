Время от времени приходят от Привата предложения повысить кредитный лимит. Сбрасываю в топку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лют, 2018 20:45
Время от времени приходят от Привата предложения повысить кредитный лимит. Сбрасываю в топку
Додано: Пон 19 лют, 2018 00:49
Приват, можно увидеть ответ на поставленный вопрос?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: Пон 19 лют, 2018 01:49
Пане Миколо Попадюк, але ж альбом порожній!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:13
Re: Приватбанк
На прошлой неделе уже было такое, потом работало.
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