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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7441744274437444
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 20:45

  freeze написав:
  Starikan написав:Пути корезоида неисповедимы.


Жена не пользуется карточкой от слово совсем, уже года два стоит автопополнение телефона на 10 грн раз в месяц и больше ни одной операции. Никаких депозитов и не было никогда. Лимит 4500 грн.

Время от времени приходят от Привата предложения повысить кредитный лимит. Сбрасываю в топку
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 00:49

  nik20100 написав:Приват, что за некорректное поведение списка сообщений. Какое-то пустое места, бесполезные карты компаний и прочий мусор
https://photos.app.goo.gl/x5L8X2dEnyTHCcOD2


Приват, можно увидеть ответ на поставленный вопрос?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 01:49

  nik20100 написав:
  nik20100 написав:Приват, что за некорректное поведение списка сообщений. Какое-то пустое места, бесполезные карты компаний и прочий мусор
https://photos.app.goo.gl/x5L8X2dEnyTHCcOD2


Приват, можно увидеть ответ на поставленный вопрос?

Пане Миколо Попадюк, але ж альбом порожній!
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:55

Поломали платежи на Конкорд, паразиты
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:13

Re: Приватбанк

mustbe написав:Поломали платежи на Конкорд, паразиты
На прошлой неделе уже было такое, потом работало.
Інкогніто
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  #<1 ... 7441744274437444
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