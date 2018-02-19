там ставки,что и вопросов нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2018 19:57
Re: Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 19 лют, 2018 21:30
Ну ладно моню в этом месяцы хакеры из АТБ атаковали и денег нет, но бегемот то уж мог раздуплиться.
Или тут начали заоблачные суммы требовать?
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:12
Stringer
Привату все нынчне мстят
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:30
Ще Кравець прознає і до суду подасть за розтрату, воно їм треба?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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