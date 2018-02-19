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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7445744674477448
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 19:57

Re: Приватбанк

  v57 написав:тот же аваль без представителя и не бакротится
там ставки,что и вопросов нет.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:30

  IMPRINTER написав:
  Ірина_ написав:V2
Оплата подібних послуг є доходом порталу, саме тому таке рішення було прийнято керівництвом

З пов. Ірина


так что вам эти свиные рыла не заплатили? вот уж воровской менталитет ...


Ну ладно моню в этом месяцы хакеры из АТБ атаковали и денег нет, но бегемот то уж мог раздуплиться.

Или тут начали заоблачные суммы требовать?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:12

Stringer


Привату все нынчне мстят :shock: :D :D https://finclub.net/news/prilozhenie-iz ... ankov.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:30

  Ratatui написав:
  IMPRINTER написав:
  Ірина_ написав:V2
Оплата подібних послуг є доходом порталу, саме тому таке рішення було прийнято керівництвом

З пов. Ірина


так что вам эти свиные рыла не заплатили? вот уж воровской менталитет ...


Ну ладно моню в этом месяцы хакеры из АТБ атаковали и денег нет, но бегемот то уж мог раздуплиться.

Или тут начали заоблачные суммы требовать?

Ще Кравець прознає і до суду подасть за розтрату, воно їм треба?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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  #<1 ... 7445744674477448
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