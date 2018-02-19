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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7446744774487449>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 19:57

Re: Приватбанк

  v57 написав:тот же аваль без представителя и не бакротится
там ставки,что и вопросов нет.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:30

  IMPRINTER написав:
  Ірина_ написав:V2
Оплата подібних послуг є доходом порталу, саме тому таке рішення було прийнято керівництвом

З пов. Ірина


так что вам эти свиные рыла не заплатили? вот уж воровской менталитет ...


Ну ладно моню в этом месяцы хакеры из АТБ атаковали и денег нет, но бегемот то уж мог раздуплиться.

Или тут начали заоблачные суммы требовать?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:12

Stringer


Привату все нынчне мстят :shock: :D :D https://finclub.net/news/prilozhenie-iz ... ankov.html
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:30

  Ratatui написав:
  IMPRINTER написав:
  Ірина_ написав:V2
Оплата подібних послуг є доходом порталу, саме тому таке рішення було прийнято керівництвом

З пов. Ірина


так что вам эти свиные рыла не заплатили? вот уж воровской менталитет ...


Ну ладно моню в этом месяцы хакеры из АТБ атаковали и денег нет, но бегемот то уж мог раздуплиться.

Или тут начали заоблачные суммы требовать?

Ще Кравець прознає і до суду подасть за розтрату, воно їм треба?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:23

  Ірина_ написав:V2
Оплата подібних послуг є доходом порталу, саме тому таке рішення було прийнято керівництвом

З пов. Ірина


Представників ще яких банків , крім Моно і Привату, ми не побачимо на форумі ? Хто відмовляється співпрацювати з finance.ua ще?
shu-m
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:58

Re: Приватбанк

Приват на введенном комисе на р2р имеет несколько миллионов в месяц и зажали какие-то​ тысячи?
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:02

Как по мне - наличие офпреда банка на форуме больше нужно форуму, чем банку.
От того, что выгнали офпредов, - больше потерял форум, чем банк.
Имхо
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:17

Re: Приватбанк

Здравствуйте! Подскажите пжл. У меня в марте заканчивается срок действия гривневой КДВ (была без абонплаты) На данный момент никаких депозитов в Привате нет,но планирую в будущем! В какие крайние максимальные сроки мне можно перевыпустить новую гривневую КДВ и будет ли она без абонплаты? Заранее спасибо!
Востаннє редагувалось bub-har в Вів 20 лют, 2018 10:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:18

  mustbe написав:Как по мне - наличие офпреда банка на форуме больше нужно форуму, чем банку.
От того, что выгнали офпредов, - больше потерял форум, чем банк.
Имхо


Полностью согласен. Ладно когда нет ОТП или Аваля там клиентов пшик. А вот с бегемотом это зря.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:29

  shu-m написав:
  Ірина_ написав:V2
Оплата подібних послуг є доходом порталу, саме тому таке рішення було прийнято керівництвом

З пов. Ірина


Представників ще яких банків , крім Моно і Привату, ми не побачимо на форумі ? Хто відмовляється співпрацювати з finance.ua ще?


втб забанен тоже
memberlist.php?mode=viewprofile&u=37212
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 20 лют, 2018 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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