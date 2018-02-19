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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2018 19:57
v57 написав:
тот же аваль без представителя и не бакротится
там ставки,что и вопросов нет.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Пон 19 лют, 2018 21:30
IMPRINTER написав: Ірина_ написав:V2
Оплата подібних послуг є доходом порталу, саме тому таке рішення було прийнято керівництвом
З пов. Ірина
так что вам эти свиные рыла не заплатили? вот уж воровской менталитет ...
Ну ладно моню в этом месяцы хакеры из АТБ атаковали и денег нет, но бегемот то уж мог раздуплиться.
Или тут начали заоблачные суммы требовать?
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Ratatui
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:12
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:30
Ratatui написав: IMPRINTER написав: Ірина_ написав:V2
Оплата подібних послуг є доходом порталу, саме тому таке рішення було прийнято керівництвом
З пов. Ірина
так что вам эти свиные рыла не заплатили? вот уж воровской менталитет ...
Ну ладно моню в этом месяцы хакеры из АТБ атаковали и денег нет, но бегемот то уж мог раздуплиться.
Или тут начали заоблачные суммы требовать?
Ще Кравець прознає і до суду подасть за розтрату, воно їм треба?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 09:23
Ірина_ написав:V2
Оплата подібних послуг є доходом порталу, саме тому таке рішення було прийнято керівництвом
З пов. Ірина
Представників ще яких банків , крім Моно і Привату, ми не побачимо на форумі ? Хто відмовляється співпрацювати з finance.ua ще?
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shu-m
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Додано: Вів 20 лют, 2018 09:58
Приват на введенном комисе на р2р имеет несколько миллионов в месяц и зажали какие-то тысячи?
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Lazer88
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Додано: Вів 20 лют, 2018 10:02
Как по мне - наличие офпреда банка на форуме больше нужно форуму, чем банку.
От того, что выгнали офпредов, - больше потерял форум, чем банк.
Имхо
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mustbe
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Додано: Вів 20 лют, 2018 10:17
Здравствуйте! Подскажите пжл. У меня в марте заканчивается срок действия гривневой КДВ (была без абонплаты) На данный момент никаких депозитов в Привате нет,но планирую в будущем! В какие крайние максимальные сроки мне можно перевыпустить новую гривневую КДВ и будет ли она без абонплаты? Заранее спасибо!
Востаннє редагувалось bub-har
в Вів 20 лют, 2018 10:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 10:18
mustbe написав:
Как по мне - наличие офпреда банка на форуме больше нужно форуму, чем банку.
От того, что выгнали офпредов, - больше потерял форум, чем банк.
Имхо
Полностью согласен. Ладно когда нет ОТП или Аваля там клиентов пшик. А вот с бегемотом это зря.
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Ratatui
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Додано: Вів 20 лют, 2018 10:29
shu-m написав: Ірина_ написав:V2
Оплата подібних послуг є доходом порталу, саме тому таке рішення було прийнято керівництвом
З пов. Ірина
Представників ще яких банків , крім Моно і Привату, ми не побачимо на форумі ? Хто відмовляється співпрацювати з finance.ua ще?
втб забанен тожеmemberlist.php?mode=viewprofile&u=37212
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Вів 20 лют, 2018 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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