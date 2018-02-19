RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7446744774487449
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:29

  bub-har написав:Здравствуйте! Подскажите пжл. У меня в марте заканчивается срок действия гривневой КДВ (была без абонплаты) На данный момент никаких депозитов в Привате нет,но планирую в будущем! В какие крайние максимальные сроки мне можно перевыпустить новую гривневую КДВ и будет ли она без абонплаты? Заранее спасибо!

Гривневые КДВ никогда не были платными, и сейчас тоже нет.
Перевыпустить можно в любой момент, в том числе и до окончания срока действия старой карты.
M-Audio
 
Повідомлень: 1138
З нами з: 23.03.11
Подякував: 180 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:46

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:Гривневые КДВ никогда не были платными, и сейчас тоже нет.
Перевыпустить можно в любой момент, в том числе и до окончания срока действия старой карты.
Забыл уточнить! У меня голд,за которую раньше снимали 20 грн,если депозит был меньше 50К! Вообщем можно в любое удобное время после окончания срока действия карты, подъехать и перевыпустить на такую же бесплатную,или лучше с этим не затягивать?( На горячке боюсь получить некомпетентный ответ)
bub-har
 
Повідомлень: 888
З нами з: 13.07.16
Подякував: 243 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:53

      mustbe написав:Как по мне - наличие офпреда банка на форуме больше нужно форуму, чем банку.
    От того, что выгнали офпредов, - больше потерял форум, чем банк.
    Имхо


    По всей видимости некоторые банки сочли, что выросшие затраты на представителя себя не оправдывают и послали форум подальше. В итоге самыми пострадавшими оказались клиенты.
    Порт
     
    Повідомлень: 639
    З нами з: 03.01.10
    Подякував: 2 раз.
    Подякували: 39 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 7446744774487449
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: angler, Google Feedfetcher, sd_lg, wig, Вкладчик1234 і 8 гостей
    Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
    реклама

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.