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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лют, 2018 10:29
bub-har написав:
Здравствуйте! Подскажите пжл. У меня в марте заканчивается срок действия гривневой КДВ (была без абонплаты) На данный момент никаких депозитов в Привате нет,но планирую в будущем! В какие крайние максимальные сроки мне можно перевыпустить новую гривневую КДВ и будет ли она без абонплаты? Заранее спасибо!
Гривневые КДВ никогда не были платными, и сейчас тоже нет.
Перевыпустить можно в любой момент, в том числе и до окончания срока действия старой карты.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 10:46
M-Audio написав:
Гривневые КДВ никогда не были платными, и сейчас тоже нет.
Перевыпустить можно в любой момент, в том числе и до окончания срока действия старой карты.
Забыл уточнить! У меня голд,за которую раньше снимали 20 грн,если депозит был меньше 50К! Вообщем можно в любое удобное время после окончания срока действия карты, подъехать и перевыпустить на такую же бесплатную,или лучше с этим не затягивать?( На горячке боюсь получить некомпетентный ответ)
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bub-har
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Додано: Вів 20 лют, 2018 10:53
mustbe написав:
Как по мне - наличие офпреда банка на форуме больше нужно форуму, чем банку.
От того, что выгнали офпредов, - больше потерял форум, чем банк.
Имхо
По всей видимости некоторые банки сочли, что выросшие затраты на представителя себя не оправдывают и послали форум подальше. В итоге самыми пострадавшими оказались клиенты.
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