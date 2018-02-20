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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7447744874497450
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 16:26

А в интернет-магазине 27 эпицентра оплата с кредитных не снимают 4%? Кто то пробовал?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 17:24

До уваги модераторів!

Ірина_

Ще раз хочу звернути увагу на проблему.
Присутність представників банку на форумі потрібно, перш за все, учасникам форуму, а не банку.
Від кваліфікованих відповідей, інформації, дискусій - виграє в першу чергу finance.ua завдяки високому рейтингу та залученню нових читачів.

з.і. думки форумчан:
  V2 написав:Ірина_
Заберіть колір, а блокувати навіщо?
Ресурс втрачає в інформаційності, через це - в кількості читачів/популярності - кількості рекламодавців.
Як на мене, не зовсім правильне рішення від фінанс.уа!


  mustbe написав:Как по мне - наличие офпреда банка на форуме больше нужно форуму, чем банку.
От того, что выгнали офпредов, - больше потерял форум, чем банк.
Имхо


  Ratatui написав:Полностью согласен. Ладно когда нет ОТП или Аваля там клиентов пшик. А вот с бегемотом это зря.
Востаннє редагувалось V2 в Вів 20 лют, 2018 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 17:26

Re: Приватбанк

  V2 написав:думки форумчан:
Но скидываться не будем))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 17:38

  otg написав:А в интернет-магазине 27 эпицентра оплата с кредитных не снимают 4%? Кто то пробовал?

Там почти всюду самовывоз. Оплата терминалом при получении. Платил всегда только с кредитных.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 18:39

V2 Підтримую повернення оф. пред-ів.
alem_rada
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 19:20

Re: Приватбанк

  mustbe написав:Назло кондуктору - пойду пешком.
Назло банкам - выгоним офпредов.


Никто никого не гонит, все перешло в качество.
Госбанкам офпреды не нужны - живой пример Укргаз.
Дыры лазейки прикрыли, никто в них уже не застрянет и не будет волать на форуме - ПОМОГИТЕ, Я ВСТРЯЛ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 20:09

С Приватбанком оно понятно - банк вообще надёжно взял курс на избавление от клиентов. Возможно, такая задача была поставлена государством, чтобы банк больше не был слишком большим, а может даже в явном виде это не формулировалось, но предполагалось, что государственные руководители добьются этого результата и без подсказок. Хотя вряд-ли. Последние телодвижения говорят сами за себя - введение комиссий на некоторые направления, фактически закрывающие часть денежных потоков, различные палки в колёса клиентам на непредсказуемых этапах, и т.д.
А вот с "Монобанком" непонятно. Обиделись на слова? Смешно, в самом деле. Или считают, что от здешней публики убытков больше, чем прибылей? Это возможно, конечно, но, по-моему, руководителям должно быть понятно, что рекомендации здешних "завсегдатаев" в своём кругу лучше любой рекламы.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:39

V2 Может за представителей других банков обидно, но только не за представителя Привата.
Вот эту лабуду может копипастить любой форумчанин.
Примите, пожалуйста, наши извинения за доставленные неудобства.
Позвольте нам подробно рассмотреть эту ситуацию. Направьте, пожалуйста, на help@pb.ua детали сложившейся ситуации и контактные данные, чтобы мы могли предоставить более детальную консультацию.
С уважением, ПриватБанк.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:44

Представитель раньше неплохо помогал при личных обращениях. Я, правда, давно не обращался, так что может сейчас и в личные примерно такие же ответы шли, не знаю.
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