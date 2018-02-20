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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лют, 2018 16:26
А в интернет-магазине 27 эпицентра оплата с кредитных не снимают 4%? Кто то пробовал?
Додано: Вів 20 лют, 2018 17:24
До уваги модераторів!
Ірина_
Ще раз хочу звернути увагу на проблему.
Присутність представників банку на форумі потрібно, перш за все, учасникам форуму, а не банку.
Від кваліфікованих відповідей, інформації, дискусій - виграє в першу чергу finance.ua завдяки високому рейтингу та залученню нових читачів.
з.і. думки форумчан:
Востаннє редагувалось V2 в Вів 20 лют, 2018 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 лют, 2018 17:26
Re: Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 20 лют, 2018 17:38
Додано: Вів 20 лют, 2018 19:20
Re: Приватбанк
Никто никого не гонит, все перешло в качество.
Госбанкам офпреды не нужны - живой пример Укргаз.
Дыры лазейки прикрыли, никто в них уже не застрянет и не будет волать на форуме - ПОМОГИТЕ, Я ВСТРЯЛ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 20 лют, 2018 20:09
С Приватбанком оно понятно - банк вообще надёжно взял курс на избавление от клиентов. Возможно, такая задача была поставлена государством, чтобы банк больше не был слишком большим, а может даже в явном виде это не формулировалось, но предполагалось, что государственные руководители добьются этого результата и без подсказок. Хотя вряд-ли. Последние телодвижения говорят сами за себя - введение комиссий на некоторые направления, фактически закрывающие часть денежных потоков, различные палки в колёса клиентам на непредсказуемых этапах, и т.д.
А вот с "Монобанком" непонятно. Обиделись на слова? Смешно, в самом деле. Или считают, что от здешней публики убытков больше, чем прибылей? Это возможно, конечно, но, по-моему, руководителям должно быть понятно, что рекомендации здешних "завсегдатаев" в своём кругу лучше любой рекламы.
Додано: Вів 20 лют, 2018 22:39
V2 Может за представителей других банков обидно, но только не за представителя Привата.
Вот эту лабуду может копипастить любой форумчанин.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 20 лют, 2018 22:44
Представитель раньше неплохо помогал при личных обращениях. Я, правда, давно не обращался, так что может сейчас и в личные примерно такие же ответы шли, не знаю.
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