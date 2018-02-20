Додано: Вів 20 лют, 2018 20:09

С Приватбанком оно понятно - банк вообще надёжно взял курс на избавление от клиентов. Возможно, такая задача была поставлена государством, чтобы банк больше не был слишком большим, а может даже в явном виде это не формулировалось, но предполагалось, что государственные руководители добьются этого результата и без подсказок. Хотя вряд-ли. Последние телодвижения говорят сами за себя - введение комиссий на некоторые направления, фактически закрывающие часть денежных потоков, различные палки в колёса клиентам на непредсказуемых этапах, и т.д.

А вот с "Монобанком" непонятно. Обиделись на слова? Смешно, в самом деле. Или считают, что от здешней публики убытков больше, чем прибылей? Это возможно, конечно, но, по-моему, руководителям должно быть понятно, что рекомендации здешних "завсегдатаев" в своём кругу лучше любой рекламы.