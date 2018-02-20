Искатель написав:Пока представителя банка не выпустили, у меня вопрос к уважаемой общественности.
У меня в феврале заканчивается срок действия КДВ обычной. Надоело читать в банкоматах напоминание, решил пойти поменять. Но есть одна сложность. У меня к ней дополнительной картой выпущена именная Gold с фотографией. Как правильно сделать, чтобы "умные" сотрудники Привата мне не заблокировали эту карту при перевыпуске основной неименной? Спасибо за ответы.
Блокируются только мгновенные карты, именная голд с фотографией к ним не относится.
Искатель написав:Пока представителя банка не выпустили, у меня вопрос к уважаемой общественности.
У меня в феврале заканчивается срок действия КДВ обычной. Надоело читать в банкоматах напоминание, решил пойти поменять. Но есть одна сложность. У меня к ней дополнительной картой выпущена именная Gold с фотографией. Как правильно сделать, чтобы "умные" сотрудники Привата мне не заблокировали эту карту при перевыпуске основной неименной? Спасибо за ответы.
Станет основной дополнительная карта до окончания ее срока действия. Так, что основную неименную можете не выпускать.
Искатель написав:Пока представителя банка не выпустили, у меня вопрос к уважаемой общественности.
У меня в феврале заканчивается срок действия КДВ обычной. Надоело читать в банкоматах напоминание, решил пойти поменять. Но есть одна сложность. У меня к ней дополнительной картой выпущена именная Gold с фотографией. Как правильно сделать, чтобы "умные" сотрудники Привата мне не заблокировали эту карту при перевыпуске основной неименной? Спасибо за ответы.
Станет основной дополнительная карта до окончания ее срока действия. Так, что основную неименную можете не выпускать.
пишет же про сложность.Видать две КДВ надо.Получил бы мгновенно в отделении и карту и консультацию,делов то. Искатель легких путей не ищет)
Искатель написав:Пока представителя банка не выпустили, у меня вопрос к уважаемой общественности.
У меня в феврале заканчивается срок действия КДВ обычной. Надоело читать в банкоматах напоминание, решил пойти поменять. Но есть одна сложность. У меня к ней дополнительной картой выпущена именная Gold с фотографией. Как правильно сделать, чтобы "умные" сотрудники Привата мне не заблокировали эту карту при перевыпуске основной неименной? Спасибо за ответы.
Станет основной дополнительная карта до окончания ее срока действия. Так, что основную неименную можете не выпускать.
пишет же про сложность.Видать две КДВ надо.Получил бы мгновенно в отделении и карту и консультацию,делов то. Искатель легких путей не ищет)
Все верно, нужно две карты Неименную придется перевыпустить. Спасибо всем за ответы.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html