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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7448744974507451
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 08:35

  Искатель написав:Пока представителя банка не выпустили, у меня вопрос к уважаемой общественности.

У меня в феврале заканчивается срок действия КДВ обычной. Надоело читать в банкоматах напоминание, решил пойти поменять.
Но есть одна сложность. У меня к ней дополнительной картой выпущена именная Gold с фотографией.
Как правильно сделать, чтобы "умные" сотрудники Привата мне не заблокировали эту карту при перевыпуске основной неименной?
Спасибо за ответы.


Блокируются только мгновенные карты, именная голд с фотографией к ним не относится.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 09:07

Re: Приватбанк

Хтось платив єврокартою на алі? Якщо вибрати там валюту євро - купівля по вказаній ціні, чи конвертують в бакс, ще й через гривню?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 09:07

  Искатель написав:Пока представителя банка не выпустили, у меня вопрос к уважаемой общественности.

У меня в феврале заканчивается срок действия КДВ обычной. Надоело читать в банкоматах напоминание, решил пойти поменять.
Но есть одна сложность. У меня к ней дополнительной картой выпущена именная Gold с фотографией.
Как правильно сделать, чтобы "умные" сотрудники Привата мне не заблокировали эту карту при перевыпуске основной неименной?
Спасибо за ответы.

Станет основной дополнительная карта до окончания ее срока действия. Так, что основную неименную можете не выпускать.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 09:16

  anikola13 написав:
  Искатель написав:Пока представителя банка не выпустили, у меня вопрос к уважаемой общественности.

У меня в феврале заканчивается срок действия КДВ обычной. Надоело читать в банкоматах напоминание, решил пойти поменять.
Но есть одна сложность. У меня к ней дополнительной картой выпущена именная Gold с фотографией.
Как правильно сделать, чтобы "умные" сотрудники Привата мне не заблокировали эту карту при перевыпуске основной неименной?
Спасибо за ответы.

Станет основной дополнительная карта до окончания ее срока действия. Так, что основную неименную можете не выпускать.

пишет же про сложность.Видать две КДВ надо.Получил бы мгновенно в отделении и карту и консультацию,делов то.
Искатель легких путей не ищет)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 09:20

Подскажите, когда в Привате наступает торговое время и часы?
Хочу со своей долларовой карты на гривневую перекинуть сумму - не дает... Говорит, что время неподходящее... :-(
Спс!
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 09:24

гугл в помощь

  Watcher написав:Подскажите, когда в Привате наступает торговое время и часы?
Хочу со своей долларовой карты на гривневую перекинуть сумму - не дает... Говорит, что время неподходящее... :-(
Спс!

https://www.obozrevatel.com/finance/bus ... bnosti.htm
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:11

  Мизантрóп написав:
  anikola13 написав:
  Искатель написав:Пока представителя банка не выпустили, у меня вопрос к уважаемой общественности.

У меня в феврале заканчивается срок действия КДВ обычной. Надоело читать в банкоматах напоминание, решил пойти поменять.
Но есть одна сложность. У меня к ней дополнительной картой выпущена именная Gold с фотографией.
Как правильно сделать, чтобы "умные" сотрудники Привата мне не заблокировали эту карту при перевыпуске основной неименной?
Спасибо за ответы.

Станет основной дополнительная карта до окончания ее срока действия. Так, что основную неименную можете не выпускать.

пишет же про сложность.Видать две КДВ надо.Получил бы мгновенно в отделении и карту и консультацию,делов то.
Искатель легких путей не ищет)

Все верно, нужно две карты :)
Неименную придется перевыпустить.
Спасибо всем за ответы.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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  #<1 ... 7448744974507451
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