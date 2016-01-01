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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7452745374547455
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:31

  klug написав:
  Sanio написав:
  finfen написав:Вас не хвилює, що будь-який банк може звалитися набагато раніше ПФ? І що можна купити через 20 років на 15000 грн в місяць? Звичайний вклад - там хоч ФГВФО є. Ідея непогана, але тут ризики, наскільки я розумію.

Недержавний пенсійний фонд де-юре немає стосунку до "Приватбанку", є керуюча компанія, а банк лише залучає кошти як агент. І те, що банк може завалитися ніяк не вплине на недержавний пенчійний фонд. Останні за діючим законодавством не можуть бути визнані банкротами. Єдиний ризик - інвестиційна діяльність самого управителя пенсійного фонду, щоб залучені кошти не були вкладені у "сміттєві" цінні папери або неліквід.

Ще банк може потягнути з собою на дно залишки на рахунках НПФ.

Нормальные нпф перестрахованы 2-3 раза
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:41

Re: Приватбанк

  greenozon написав:Дякую за розширену відповідь із деталями!
прочитав що середній % за рік в ПБ НПФ вихоидть в районі 20%, що набагато цікавіше ніж річний депозит...


А вот вам реальность

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Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:43

Реальность #2

bosson513

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Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:59

Re: Приватбанк

  bosson513 написав:А вот вам реальность

так а че все они не ранее 01/2016 дают выписку :?:
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:02

Мизантрóп там есть и ранее, просто выбрал для человека последнюю из доступных.
Просто для наглядности.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:12

bosson513 банкрот не дает ранее 01/2016 :(
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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