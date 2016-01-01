finfen написав:Вас не хвилює, що будь-який банк може звалитися набагато раніше ПФ? І що можна купити через 20 років на 15000 грн в місяць? Звичайний вклад - там хоч ФГВФО є. Ідея непогана, але тут ризики, наскільки я розумію.
Недержавний пенсійний фонд де-юре немає стосунку до "Приватбанку", є керуюча компанія, а банк лише залучає кошти як агент. І те, що банк може завалитися ніяк не вплине на недержавний пенчійний фонд. Останні за діючим законодавством не можуть бути визнані банкротами. Єдиний ризик - інвестиційна діяльність самого управителя пенсійного фонду, щоб залучені кошти не були вкладені у "сміттєві" цінні папери або неліквід.
Ще банк може потягнути з собою на дно залишки на рахунках НПФ.