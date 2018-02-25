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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лют, 2018 22:15
Bosstone написав:
попробуйте колбек на 0 800 500 003
Bosstone
Bosstone написав:
нашел, SMS на номер 10060 с текстом PIN+1234 (где 1234 - это последние цифры карты)
а в приват24 бесплатно, если есть доступ
Спасибо Вам большое за ответ по существу. Попытаюсь. Может что-то выйдет. Мне главное опять подвязать мой фин.телефон...
Советы типа, не забывайте, и сетования, как можно? - не информативны и не интересны.
Пин-код забыл сын-студент, который юзал КДВ всего пару раз.
Вопрос ведь в другом - блокируют финансовый телефон как хотят и когда хотят. Это не обслуживание, а расправа!
С уважением
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Oльga1
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Додано: Нед 25 лют, 2018 22:33
Oльga1 Фінансовий тіліпон можна відновити в терміналі і особисто у відділенні. Якщо через термінал, то при собі його мати, бо прийде смс. Теж одного разу фінансовий тіліпон скинули. А ви із окупованих територій?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Козак-характерник
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Додано: Нед 25 лют, 2018 22:51
Козак-характерник написав:Oльga1
Фінансовий тіліпон можна відновити в терміналі і особисто у відділенні. Якщо через термінал, то при собі його мати, бо прийде смс. Теж одного разу фінансовий тіліпон скинули. А ви із окупованих територій?
Оля, скорей всего, находится на территории не подконтрольной Украине, и к терминалу доступа не имеет.
На 3700 с финансового номера телефона позвонил её сын, после чего блоканули телефон, карту, и аккаунт в П24.
Теперь даже терминал не поможет, только в отделение с паспортом и заменой карты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 22:59
Фантом написав: Козак-характерник написав:Oльga1
Фінансовий тіліпон можна відновити в терміналі і особисто у відділенні. Якщо через термінал, то при собі його мати, бо прийде смс. Теж одного разу фінансовий тіліпон скинули. А ви із окупованих територій?
Оля, скорей всего, находится на территории не подконтрольной Украине, и к терминалу доступа не имеет.
На 3700 с финансового номера телефона позвонил её сын, после чего блоканули телефон, карту, и аккаунт в П24.
Теперь только в отделение с паспортом и заменой карты.
В мене смутна підозра, що таким чином Приват знущається над громадянами України з окупованих територій. Якщо людина проживає там, то морока з відновленням тіліпона. Тре їхати на підконтрольну територію. Одного разу в мене так було. Але я в той же день в терміналі відновив, бо проживаю у Львові. Пояснень внятних не було, чому фінансовий тіліпон зник.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:05
Козак-характерник написав: Фантом написав: Козак-характерник написав:Oльga1
Фінансовий тіліпон можна відновити в терміналі і особисто у відділенні. Якщо через термінал, то при собі його мати, бо прийде смс. Теж одного разу фінансовий тіліпон скинули. А ви із окупованих територій?
Оля, скорей всего, находится на территории не подконтрольной Украине, и к терминалу доступа не имеет.
На 3700 с финансового номера телефона позвонил её сын, после чего блоканули телефон, карту, и аккаунт в П24.
Теперь только в отделение с паспортом и заменой карты.
В мене смутна підозра, що таким чином Приват знущається над громадянами України з окупованих територій. Якщо людина проживає там, то морока з відновленням тіліпона. Тре їхати на підконтрольну територію. Одного разу в мене так було. Але я в той же день в терміналі відновив, бо проживаю у Львові. Пояснень внятних не було, чому фінансовий тіліпон зник.
Та ладно. Не ищи заговора, там где его нет.
Я как-то раз за батю по его финансовому телефону позвонил, пока он в Италии был (на территории не подконтрольной Украине). На вопрос где родился, сходу не ответил. После этого пришлось его ждать, чтоб счета разблокировать.
Это ж Приват.
Востаннє редагувалось Фантом
в Нед 25 лют, 2018 23:15, всього редагувалось 2 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:06
Козак-характерник
раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:10
Фантом В моєму випадку нічого підозрілого для Привата я не робив. Крім мене ніхто доступу немає до карт і акаунту.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:12
IMPRINTER написав:Козак-характерник
раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно
Оооо..
Якщо така фіча діє, пані Оля Імпрінтеру "+" винна...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:13
Козак-характерник написав:Фантом
В моєму випадку нічого підозрілого для Привата я не робив. Крім мене ніхто доступу немає до карт і акаунту.
Я помню ту историю. Там Вас в мошеничестве подозревали. То совсем другая история.
А тут вместо женщины звонит мужчина. Блокировка, однозначно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:18
Фантом написав: Козак-характерник написав:Фантом
В моєму випадку нічого підозрілого для Привата я не робив. Крім мене ніхто доступу немає до карт і акаунту.
Я помню ту историю. Там Вас в мошеничестве подозревали. То совсем другая история.
А тут вместо женщины звонит мужчина. Блокировка, однозначно.
Логічно. Сподіваюся пані Оля по скайпу вирішить проблему.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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