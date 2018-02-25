RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7457745874597460>
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 22:15

  Bosstone написав:попробуйте колбек на 0 800 500 003

  Bosstone написав:нашел, SMS на номер 10060 с текстом PIN+1234 (где 1234 - это последние цифры карты)
а в приват24 бесплатно, если есть доступ

BosstoneСпасибо Вам большое за ответ по существу. Попытаюсь. Может что-то выйдет. Мне главное опять подвязать мой фин.телефон...
Советы типа, не забывайте, и сетования, как можно? - не информативны и не интересны.
Пин-код забыл сын-студент, который юзал КДВ всего пару раз.
Вопрос ведь в другом - блокируют финансовый телефон как хотят и когда хотят. Это не обслуживание, а расправа!
С уважением
Oльga1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 754
З нами з: 24.06.10
Подякував: 129 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 22:33

Oльga1 Фінансовий тіліпон можна відновити в терміналі і особисто у відділенні. Якщо через термінал, то при собі його мати, бо прийде смс. Теж одного разу фінансовий тіліпон скинули. А ви із окупованих територій?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24812
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 22:51

  Козак-характерник написав:Oльga1 Фінансовий тіліпон можна відновити в терміналі і особисто у відділенні. Якщо через термінал, то при собі його мати, бо прийде смс. Теж одного разу фінансовий тіліпон скинули. А ви із окупованих територій?

Оля, скорей всего, находится на территории не подконтрольной Украине, и к терминалу доступа не имеет.
На 3700 с финансового номера телефона позвонил её сын, после чего блоканули телефон, карту, и аккаунт в П24.
Теперь даже терминал не поможет, только в отделение с паспортом и заменой карты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 873
З нами з: 18.05.16
Подякував: 119 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 22:59

  Фантом написав:
  Козак-характерник написав:Oльga1 Фінансовий тіліпон можна відновити в терміналі і особисто у відділенні. Якщо через термінал, то при собі його мати, бо прийде смс. Теж одного разу фінансовий тіліпон скинули. А ви із окупованих територій?

Оля, скорей всего, находится на территории не подконтрольной Украине, и к терминалу доступа не имеет.
На 3700 с финансового номера телефона позвонил её сын, после чего блоканули телефон, карту, и аккаунт в П24.
Теперь только в отделение с паспортом и заменой карты.

В мене смутна підозра, що таким чином Приват знущається над громадянами України з окупованих територій. Якщо людина проживає там, то морока з відновленням тіліпона. Тре їхати на підконтрольну територію. Одного разу в мене так було. Але я в той же день в терміналі відновив, бо проживаю у Львові. Пояснень внятних не було, чому фінансовий тіліпон зник.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24812
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:05

  Козак-характерник написав:
  Фантом написав:
  Козак-характерник написав:Oльga1 Фінансовий тіліпон можна відновити в терміналі і особисто у відділенні. Якщо через термінал, то при собі його мати, бо прийде смс. Теж одного разу фінансовий тіліпон скинули. А ви із окупованих територій?

Оля, скорей всего, находится на территории не подконтрольной Украине, и к терминалу доступа не имеет.
На 3700 с финансового номера телефона позвонил её сын, после чего блоканули телефон, карту, и аккаунт в П24.
Теперь только в отделение с паспортом и заменой карты.

В мене смутна підозра, що таким чином Приват знущається над громадянами України з окупованих територій. Якщо людина проживає там, то морока з відновленням тіліпона. Тре їхати на підконтрольну територію. Одного разу в мене так було. Але я в той же день в терміналі відновив, бо проживаю у Львові. Пояснень внятних не було, чому фінансовий тіліпон зник.


Та ладно. Не ищи заговора, там где его нет.
Я как-то раз за батю по его финансовому телефону позвонил, пока он в Италии был (на территории не подконтрольной Украине). На вопрос где родился, сходу не ответил. После этого пришлось его ждать, чтоб счета разблокировать.
Это ж Приват.
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 25 лют, 2018 23:15, всього редагувалось 2 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 873
З нами з: 18.05.16
Подякував: 119 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:06

Козак-характерник

раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33667
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5379 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:10

Фантом В моєму випадку нічого підозрілого для Привата я не робив. Крім мене ніхто доступу немає до карт і акаунту.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24812
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:12

  IMPRINTER написав:Козак-характерник

раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно

Оооо.. :P Якщо така фіча діє, пані Оля Імпрінтеру "+" винна... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24812
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:13

  Козак-характерник написав:Фантом В моєму випадку нічого підозрілого для Привата я не робив. Крім мене ніхто доступу немає до карт і акаунту.

Я помню ту историю. Там Вас в мошеничестве подозревали. То совсем другая история.
А тут вместо женщины звонит мужчина. Блокировка, однозначно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 873
З нами з: 18.05.16
Подякував: 119 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:18

  Фантом написав:
  Козак-характерник написав:Фантом В моєму випадку нічого підозрілого для Привата я не робив. Крім мене ніхто доступу немає до карт і акаунту.

Я помню ту историю. Там Вас в мошеничестве подозревали. То совсем другая история.
А тут вместо женщины звонит мужчина. Блокировка, однозначно.

Логічно. Сподіваюся пані Оля по скайпу вирішить проблему. :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24812
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7457745874597460>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53752)
26.02.2018 01:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.