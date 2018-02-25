Додано: Нед 25 лют, 2018 22:33

Oльga1 Фінансовий тіліпон можна відновити в терміналі і особисто у відділенні. Якщо через термінал, то при собі його мати, бо прийде смс. Теж одного разу фінансовий тіліпон скинули. А ви із окупованих територій?

Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.