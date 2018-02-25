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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7457745874597460 Додано: Пон 26 лют, 2018 00:36 Козак-характерник написав: IMPRINTER написав: Козак-характерник



раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно

Оооо.. Якщо така фіча діє, пані Оля Імпрінтеру "+" винна... Оооо..Якщо така фіча діє, пані Оля Імпрінтеру "+" винна...

Козак, так, я Імпрінтеру вже хто зна коли винна. Це правда. Як і багато інших, між тим.

Спробую і цей варіант. Може й вийде. Але складається враження, що те гарне, що було, може не спрацювати. Бо вони ж державні...

То там одна дурепа заблокувала мій фін.телефон. Мабудь, думала, що зробила мені невеличку неприємність, але відрізала зовсім від послуг. Немає цензурних слів. Кваліфікується, як користування 3-ю особою. Але ж розмовляла я сама! І вона знала.

П.С. Так, з окупованих...

То зв'язку немає, а зв'язок з'явиться - якась інша халепа, як сьогодні. Козак, так, я Імпрінтеру вже хто зна коли винна. Це правда. Як і багато інших, між тим.Спробую і цей варіант. Може й вийде. Але складається враження, що те гарне, що було, може не спрацювати. Бо вони ж державні...То там одна дурепа заблокувала мій фін.телефон. Мабудь, думала, що зробила мені невеличку неприємність, але відрізала зовсім від послуг. Немає цензурних слів. Кваліфікується, як користування 3-ю особою. Але ж розмовляла я сама! І вона знала.П.С. Так, з окупованих...То зв'язку немає, а зв'язок з'явиться - якась інша халепа, як сьогодні. С уважением Oльga1

Повідомлень: 754 З нами з: 24.06.10 Подякував: 129 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лют, 2018 01:07 Фантом написав: Козак-характерник написав: Фантом В моєму випадку нічого підозрілого для Привата я не робив. Крім мене ніхто доступу немає до карт і акаунту. В моєму випадку нічого підозрілого для Привата я не робив. Крім мене ніхто доступу немає до карт і акаунту.

Я помню ту историю. Там Вас в мошеничестве подозревали. То совсем другая история.

А тут вместо женщины звонит мужчина. Блокировка, однозначно. Я помню ту историю. Там Вас в мошеничестве подозревали. То совсем другая история.А тут вместо женщины звонит мужчина. Блокировка, однозначно.

Та ну, что я совсем ненормальная? Я звонила со своего фин.телефона. Она просто решила мне сделать гадость. 100%

Сын на материковой части, ему там заблокировали.

Я ему попыталась как-то помочь, разузнать. Со своего телефона. Не хочется вдаваться в детали - слишком долго.

Но, то что Приват КЦ наглеет (и тупеет) - однозначно. Та ну, что я совсем ненормальная? Я звонила со своего фин.телефона. Она просто решила мне сделать гадость. 100%Сын на материковой части, ему там заблокировали.Я ему попыталась как-то помочь, разузнать. Со своего телефона. Не хочется вдаваться в детали - слишком долго.Но, то что Приват КЦ наглеет (и тупеет) - однозначно. Востаннє редагувалось Oльga1 в Пон 26 лют, 2018 01:21, всього редагувалось 1 раз. С уважением Oльga1

Повідомлень: 754 З нами з: 24.06.10 Подякував: 129 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лют, 2018 01:18 IMPRINTER написав: Козак-характерник



раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно

Спасибо Вам!

Позвонила сейчас с нефинансового телефона, рассказала предысторию и озвучила Ваш совет. Нет - и все, только в отделении!

После десятого объяснения, что не имею доступа к отделениям, терминалам и тп, пошла консультироваться. Вернулась с хорошей новостью - нужно позвонить с утра и до 19:30, они скинут ссылку, по которой нужно отправить фото фейса с открытым паспортом.

Вывод: вы один заменяете сотни вместе взятых бестолковых операторов КЦ Спасибо Вам!Позвонила сейчас с нефинансового телефона, рассказала предысторию и озвучила Ваш совет. Нет - и все, только в отделении!После десятого объяснения, что не имею доступа к отделениям, терминалам и тп, пошла консультироваться. Вернулась с хорошей новостью - нужно позвонить с утра и до 19:30, они скинут ссылку, по которой нужно отправить фото фейса с открытым паспортом.Вывод: вы один заменяете сотни вместе взятых бестолковых операторов КЦ С уважением Oльga1

Повідомлень: 754 З нами з: 24.06.10 Подякував: 129 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лют, 2018 01:54 Oльga1 написав: IMPRINTER написав: Козак-характерник



раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно

Спасибо Вам!

Позвонила сейчас с нефинансового телефона, рассказала предысторию и озвучила Ваш совет. Нет - и все, только в отделении!

После десятого объяснения, что не имею доступа к отделениям, терминалам и тп, пошла консультироваться. Вернулась с хорошей новостью - нужно позвонить с утра и до 19:30, они скинут ссылку, по которой нужно отправить фото фейса с открытым паспортом.

Вывод: вы один заменяете сотни вместе взятых бестолковых операторов КЦ Спасибо Вам!Позвонила сейчас с нефинансового телефона, рассказала предысторию и озвучила Ваш совет. Нет - и все, только в отделении!После десятого объяснения, что не имею доступа к отделениям, терминалам и тп, пошла консультироваться. Вернулась с хорошей новостью - нужно позвонить с утра и до 19:30, они скинут ссылку, по которой нужно отправить фото фейса с открытым паспортом.Вывод: вы один заменяете сотни вместе взятых бестолковых операторов КЦ

Слава Імпрінтеру! Це золота голова і ми від нього ще багато користі поімєєм... Слава Імпрінтеру!Це золота голова і ми від нього ще багато користі поімєєм... Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан. Козак-характерник 2

Повідомлень: 24812 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1440 раз. Подякували: 1873 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7457745874597460 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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