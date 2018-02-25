раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно
Оооо.. Якщо така фіча діє, пані Оля Імпрінтеру "+" винна...
Козак, так, я Імпрінтеру вже хто зна коли винна. Це правда. Як і багато інших, між тим. Спробую і цей варіант. Може й вийде. Але складається враження, що те гарне, що було, може не спрацювати. Бо вони ж державні... То там одна дурепа заблокувала мій фін.телефон. Мабудь, думала, що зробила мені невеличку неприємність, але відрізала зовсім від послуг. Немає цензурних слів. Кваліфікується, як користування 3-ю особою. Але ж розмовляла я сама! І вона знала. П.С. Так, з окупованих... То зв'язку немає, а зв'язок з'явиться - якась інша халепа, як сьогодні.
Козак-характерник написав:Фантом В моєму випадку нічого підозрілого для Привата я не робив. Крім мене ніхто доступу немає до карт і акаунту.
Я помню ту историю. Там Вас в мошеничестве подозревали. То совсем другая история. А тут вместо женщины звонит мужчина. Блокировка, однозначно.
Та ну, что я совсем ненормальная? Я звонила со своего фин.телефона. Она просто решила мне сделать гадость. 100% Сын на материковой части, ему там заблокировали. Я ему попыталась как-то помочь, разузнать. Со своего телефона. Не хочется вдаваться в детали - слишком долго. Но, то что Приват КЦ наглеет (и тупеет) - однозначно.
Востаннє редагувалось Oльga1 в Пон 26 лют, 2018 01:21, всього редагувалось 1 раз.
раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно
Спасибо Вам! Позвонила сейчас с нефинансового телефона, рассказала предысторию и озвучила Ваш совет. Нет - и все, только в отделении! После десятого объяснения, что не имею доступа к отделениям, терминалам и тп, пошла консультироваться. Вернулась с хорошей новостью - нужно позвонить с утра и до 19:30, они скинут ссылку, по которой нужно отправить фото фейса с открытым паспортом. Вывод: вы один заменяете сотни вместе взятых бестолковых операторов КЦ
раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно
Спасибо Вам! Позвонила сейчас с нефинансового телефона, рассказала предысторию и озвучила Ваш совет. Нет - и все, только в отделении! После десятого объяснения, что не имею доступа к отделениям, терминалам и тп, пошла консультироваться. Вернулась с хорошей новостью - нужно позвонить с утра и до 19:30, они скинут ссылку, по которой нужно отправить фото фейса с открытым паспортом. Вывод: вы один заменяете сотни вместе взятых бестолковых операторов КЦ
Слава Імпрінтеру! Це золота голова і ми від нього ще багато користі поімєєм...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.