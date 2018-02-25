RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7457745874597460
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:36

  Козак-характерник написав:
  IMPRINTER написав:Козак-характерник

раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно

Оооо.. :P Якщо така фіча діє, пані Оля Імпрінтеру "+" винна... :P

Козак, так, я Імпрінтеру вже хто зна коли винна. Це правда. Як і багато інших, між тим.
Спробую і цей варіант. Може й вийде. Але складається враження, що те гарне, що було, може не спрацювати. Бо вони ж державні...
То там одна дурепа заблокувала мій фін.телефон. Мабудь, думала, що зробила мені невеличку неприємність, але відрізала зовсім від послуг. Немає цензурних слів. Кваліфікується, як користування 3-ю особою. Але ж розмовляла я сама! І вона знала.
П.С. Так, з окупованих... :(
То зв'язку немає, а зв'язок з'явиться - якась інша халепа, як сьогодні.
С уважением
Oльga1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 754
З нами з: 24.06.10
Подякував: 129 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 01:07

  Фантом написав:
  Козак-характерник написав:Фантом В моєму випадку нічого підозрілого для Привата я не робив. Крім мене ніхто доступу немає до карт і акаунту.

Я помню ту историю. Там Вас в мошеничестве подозревали. То совсем другая история.
А тут вместо женщины звонит мужчина. Блокировка, однозначно.

Та ну, что я совсем ненормальная? Я звонила со своего фин.телефона. Она просто решила мне сделать гадость. 100%
Сын на материковой части, ему там заблокировали.
Я ему попыталась как-то помочь, разузнать. Со своего телефона. Не хочется вдаваться в детали - слишком долго.
Но, то что Приват КЦ наглеет (и тупеет) - однозначно.
Востаннє редагувалось Oльga1 в Пон 26 лют, 2018 01:21, всього редагувалось 1 раз.
С уважением
Oльga1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 754
З нами з: 24.06.10
Подякував: 129 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 01:18

  IMPRINTER написав:Козак-характерник

раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно

Спасибо Вам!
Позвонила сейчас с нефинансового телефона, рассказала предысторию и озвучила Ваш совет. Нет - и все, только в отделении!
После десятого объяснения, что не имею доступа к отделениям, терминалам и тп, пошла консультироваться. Вернулась с хорошей новостью - нужно позвонить с утра и до 19:30, они скинут ссылку, по которой нужно отправить фото фейса с открытым паспортом.
Вывод: вы один заменяете сотни вместе взятых бестолковых операторов КЦ
С уважением
Oльga1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 754
З нами з: 24.06.10
Подякував: 129 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 01:54

  Oльga1 написав:
  IMPRINTER написав:Козак-характерник

раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно

Спасибо Вам!
Позвонила сейчас с нефинансового телефона, рассказала предысторию и озвучила Ваш совет. Нет - и все, только в отделении!
После десятого объяснения, что не имею доступа к отделениям, терминалам и тп, пошла консультироваться. Вернулась с хорошей новостью - нужно позвонить с утра и до 19:30, они скинут ссылку, по которой нужно отправить фото фейса с открытым паспортом.
Вывод: вы один заменяете сотни вместе взятых бестолковых операторов КЦ

Слава Імпрінтеру! :) Це золота голова і ми від нього ще багато користі поімєєм... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24812
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7457745874597460
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WachtAmRhein і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53752)
26.02.2018 01:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.