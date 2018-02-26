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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7460746174627463
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 21:34

Re: Приватбанк

Oльga1 написав:Оф.представитель Привата забанен?

Так. Адміністрація ресурсу ввела плату для офпредів банків, а ПБ не виявив бажання продовжувати співпрацю.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 21:50

бідний бідний державни банк №1 в Україні,
самий інноваційний та прогресований :)

:shock:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 21:54

  greenozon написав:бідний бідний державни банк №1 в Україні,
самий інноваційний та прогресований :)

:shock:
кому не хватает чат_бота,можете скинуться на форум
.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 21:58

  stryzhko написав:
Oльga1 написав:Оф.представитель Привата забанен?

Так. Адміністрація ресурсу ввела плату для офпредів банків, а ПБ не виявив бажання продовжувати співпрацю.

Не уважали их тут, видимо, вот и обиделись.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:08

  sens написав:
  greenozon написав:бідний бідний державни банк №1 в Україні,
самий інноваційний та прогресований :)

:shock:
кому не хватает чат_бота,можете скинуться на форум
.

Да даже не в этом дело. Для норм.банка (клиентоориентированного) от форума, от общения с продвинутыми клиентами (а такие есть, вы знаете) есть своя немалая польза. Но, видимо, таких банков уже нет...
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:10

  stryzhko написав:
Oльga1 написав:Оф.представитель Привата забанен?

Так. Адміністрація ресурсу ввела плату для офпредів банків, а ПБ не виявив бажання продовжувати співпрацю.

Живемо по-новому! Кругом реформи ;-)
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:17

  Oльga1 написав:
  stryzhko написав:
Oльga1 написав:Оф.представитель Привата забанен?

Так. Адміністрація ресурсу ввела плату для офпредів банків, а ПБ не виявив бажання продовжувати співпрацю.

Живемо по-новому! Кругом реформи ;-)

Вигвам,не страна а рассада капитализма,то есть механизм рыночных отношений
никому не верю
sens
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