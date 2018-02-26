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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лют, 2018 21:34
Oльga1 написав:Оф.представитель Привата забанен?
Так. Адміністрація ресурсу ввела плату для офпредів банків, а ПБ не виявив бажання продовжувати співпрацю.
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stryzhko
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Додано: Пон 26 лют, 2018 21:50
бідний бідний державни банк №1 в Україні,
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greenozon
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Додано: Пон 26 лют, 2018 21:54
greenozon написав:
бідний бідний державни банк №1 в Україні,
самий інноваційний та прогресований
кому не хватает чат_бота,можете скинуться на форум
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никому не верю
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Додано: Пон 26 лют, 2018 21:58
stryzhko написав:
Oльga1 написав:Оф.представитель Привата забанен?
Так. Адміністрація ресурсу ввела плату для офпредів банків, а ПБ не виявив бажання продовжувати співпрацю.
Не уважали их тут, видимо, вот и обиделись.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 22:08
sens написав: greenozon написав:
бідний бідний державни банк №1 в Україні,
самий інноваційний та прогресований
кому не хватает чат_бота,можете скинуться на форум
.
Да даже не в этом дело. Для норм.банка (клиентоориентированного) от форума, от общения с продвинутыми клиентами (а такие есть, вы знаете) есть своя немалая польза. Но, видимо, таких банков уже нет...
С уважением
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Oльga1
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Додано: Пон 26 лют, 2018 22:10
stryzhko написав:
Oльga1 написав:Оф.представитель Привата забанен?
Так. Адміністрація ресурсу ввела плату для офпредів банків, а ПБ не виявив бажання продовжувати співпрацю.
Живемо по-новому! Кругом реформи
С уважением
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Oльga1
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Додано: Пон 26 лют, 2018 22:17
Oльga1 написав: stryzhko написав:
Oльga1 написав:Оф.представитель Привата забанен?
Так. Адміністрація ресурсу ввела плату для офпредів банків, а ПБ не виявив бажання продовжувати співпрацю.
Живемо по-новому! Кругом реформи
Вигвам,не страна а рассада капитализма,то есть механизм рыночных отношений
никому не верю
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sens
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