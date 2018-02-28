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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7462746374647465>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:41

Re: Приватбанк

Шаблон оплата по реквизитам по Украине, созданный в дескопной версии переносится в мобильное приложение? Если нет, то где в приложении содрать шаблон такого платежа?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 20:31

Re: Приватбанк

Приват вміє робити перекази через IBAN?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 21:19

Есть подключившиеся к процессу?

http://www.iskpb.com.ua/
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 21:30

  Ratatui написав:Есть подключившиеся к процессу?

http://www.iskpb.com.ua/


Кгм, в Украине НЕ существует института коллективных исков. Каждый «потерпевший» может подать только индивидуальный иск, либо сам, либо уполномочить на подачу третье лицо путем выдачи нотариальной доверенности.

Так что это лажа
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 21:41

  Scholar написав:
  Ratatui написав:Есть подключившиеся к процессу?

http://www.iskpb.com.ua/


Кгм, в Украине НЕ существует института коллективных исков. Каждый «потерпевший» может подать только индивидуальный иск, либо сам, либо уполномочить на подачу третье лицо путем выдачи нотариальной доверенности.

Так что это лажа


Не так всё просто как вы пишите. Юридическая компания идиотами быть не может. По телеку они кстати очень грамотно всё раскатали для неверующих. Получится или нет? Вот в чем вопрос. Правосудие то у нас однобокое.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 21:46

Ratatui

Еще раз. Института коллективных исков в Украине нет. Это фейк. Кроме того, ради интереса хотя бы погуглите, что является доказательством морального вреда
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 21:53

  Scholar написав:Ratatui

Еще раз. Института коллективных исков в Украине нет. Это фейк. Кроме того, ради интереса хотя бы погуглите, что является доказательством морального вреда


Увы. Дубина и фэйк пока несовместимы:

https://www.facebook.com/iskpb.com.ua
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 22:49

Re: Приватбанк

  Ratatui написав:Дубина

> Изучал Инженер по системам медицинской и космической диагностики

Да он сам как фейк выглядит :/
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:03

mephala вам не жалко своего времени?
Я обратилась за помощью, кто мог - подсказал.
История длинная. Я объясняла в других своих сообщениях.
Угомонитесь, пожалуйста.
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:24

  Oльga1 написав:
  IMPRINTER написав:Козак-характерник

раньше для тех, кто в зоне АТО примат вроде по скайпу разрешал - надо было показать свой паспорт чтоб быо видно

Спасибо Вам!
Позвонила сейчас с нефинансового телефона, рассказала предысторию и озвучила Ваш совет. Нет - и все, только в отделении!
После десятого объяснения, что не имею доступа к отделениям, терминалам и тп, пошла консультироваться. Вернулась с хорошей новостью - нужно позвонить с утра и до 19:30, они скинут ссылку, по которой нужно отправить фото фейса с открытым паспортом.
Вывод: вы один заменяете сотни вместе взятых бестолковых операторов КЦ

Сегодня эпопея закончена! Если вдруг случится потерять доступ к фин.номеру, или возникнет необходимость подключить удаленно другой номер, например за границей, нужно обращаться в чат П24 и просить фотоидентификации. После обычной верификации они высылают смс-кой ссылку и код. Код действителен в течение суток. Но воспользоваться им можно только с 8:30 до 20:30. По ссылке нужно сделать селфи в режиме он-лайн с паспортом.
Потом отправляется смс active+XXXXXX (номер паспорта) на номер 10060 с тел., который активируется.
Фото удалось сделать только с Мозиллы (Хром не прошел).
Вся эта инфа собиралась от разных операторов по крупицам в процессе долгой и противоречивой переписки.
Может, кому-то пригодится.
Спасибо всем за поддержку и советы.
П.С. Операторы КЦ и чата П24 имеют разную степень доступа к информации клиента. Вторые видят больше. И более продвинутые. Хотя девчонки тоже тупят иногда :wink:
С уважением
Oльga1
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