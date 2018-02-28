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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:41
Re: Приватбанк
Шаблон оплата по реквизитам по Украине, созданный в дескопной версии переносится в мобильное приложение? Если нет, то где в приложении содрать шаблон такого платежа?
Размер имеет значение.
Додано: Сер 28 лют, 2018 20:31
Re: Приватбанк
Приват вміє робити перекази через IBAN?
Додано: Сер 28 лют, 2018 21:19
Есть подключившиеся к процессу?
Додано: Сер 28 лют, 2018 21:30
Кгм, в Украине НЕ существует института коллективных исков. Каждый «потерпевший» может подать только индивидуальный иск, либо сам, либо уполномочить на подачу третье лицо путем выдачи нотариальной доверенности.
Так что это лажа
Додано: Сер 28 лют, 2018 21:41
Не так всё просто как вы пишите. Юридическая компания идиотами быть не может. По телеку они кстати очень грамотно всё раскатали для неверующих. Получится или нет? Вот в чем вопрос. Правосудие то у нас однобокое.
Додано: Сер 28 лют, 2018 21:46
Ratatui
Еще раз. Института коллективных исков в Украине нет. Это фейк. Кроме того, ради интереса хотя бы погуглите, что является доказательством морального вреда
Додано: Сер 28 лют, 2018 21:53
Увы. Дубина и фэйк пока несовместимы:
Додано: Сер 28 лют, 2018 22:49
Re: Приватбанк
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:03
mephala вам не жалко своего времени?
Я обратилась за помощью, кто мог - подсказал.
История длинная. Я объясняла в других своих сообщениях.
Угомонитесь, пожалуйста.
С уважением
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:24
Сегодня эпопея закончена! Если вдруг случится потерять доступ к фин.номеру, или возникнет необходимость подключить удаленно другой номер, например за границей, нужно обращаться в чат П24 и просить фотоидентификации. После обычной верификации они высылают смс-кой ссылку и код. Код действителен в течение суток. Но воспользоваться им можно только с 8:30 до 20:30. По ссылке нужно сделать селфи в режиме он-лайн с паспортом.
Потом отправляется смс active+XXXXXX (номер паспорта) на номер 10060 с тел., который активируется.
Фото удалось сделать только с Мозиллы (Хром не прошел).
Вся эта инфа собиралась от разных операторов по крупицам в процессе долгой и противоречивой переписки.
Может, кому-то пригодится.
Спасибо всем за поддержку и советы.
П.С. Операторы КЦ и чата П24 имеют разную степень доступа к информации клиента. Вторые видят больше. И более продвинутые. Хотя девчонки тоже тупят иногда
С уважением
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