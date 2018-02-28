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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:48
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 01 бер, 2018 01:21
Мизантрóп
Внимание! Этот перечень PIN-кодов содержит коды, которые злоумышленники могут использовать для взлома Вашей пластиковой карточки!
Настоятельно рекомендую убедиться, что в этом списке нет кода от Ваших карт. Предупредите друзей и знакомых!
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Додано: Чет 01 бер, 2018 01:43
IMPRINTER прикольно стату "внутреннюю" типа еще пишет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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