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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7462746374647465
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:48

Oльga1 какой пин? напомним есиче))
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Мизантрóп

Внимание! Этот перечень PIN-кодов содержит коды, которые злоумышленники могут использовать для взлома Вашей пластиковой карточки!
Настоятельно рекомендую убедиться, что в этом списке нет кода от Ваших карт. Предупредите друзей и знакомых!

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:43

IMPRINTER прикольно стату "внутреннюю" типа еще пишет :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлень: 1264
З нами з: 03.12.14
Подякував: 116 раз.
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  #<1 ... 7462746374647465
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