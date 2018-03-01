Мой ПИН есть в этом списке. Не паникую.
Всего 3 попытки введения ПИНа.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:45
Re: Приватбанк
Мой ПИН есть в этом списке. Не паникую.
Всего 3 попытки введения ПИНа.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 01 бер, 2018 19:51
Re: Приватбанк
Облікова ставка вже 17%... а депозитні стоять, як самі знаєте що
Додано: Чет 01 бер, 2018 20:30
Ну так выжимают с пересичного.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 01 бер, 2018 20:37
гляньте депо ставки в банку (грн) на строк більше року
вони щось знають?
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Додано: Чет 01 бер, 2018 20:58
Ну как бы такая возможность есть. Ну в данном случае "коллективный иск" это скорее книжно/жаргонное понятие, но тем не менее, участие нескольких истцов действующим зак-вом Украины предусмотрено:
ЦПК Украины:
Додано: Чет 01 бер, 2018 21:42
YKK а смысл? за что судиться? за 11к - гг.
и откуда такая сумма нарисовалась?
Skiw
Додано: Чет 01 бер, 2018 21:42
Re: Приватбанк
Глобус отреагировал.
Все остальные сосредоточились на 3-6 месяцев , редко у кого акция +0,5%.
Ощад порезал ставки, порезал даже лояльность (( Жалкие 0,25% при 500к
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Чет 01 бер, 2018 22:06
Сумму нарисовала юркомпания.
Можете глянуть проект позову:
Додано: Чет 01 бер, 2018 22:12
А никто не напомнит, если есть основная Универсалка-кредитка безымянная, к ней привязано две именные кредитки-допки с фотками и бесконтактной оплатой (с одноразовой оплатой при открытии). Теперь у безыменной Универсалки заканчивается срок действия, нужно менять.
Как в отделении Привата просить активировать новую безымянную, которую мне выдадут взамен старой -
1) введением правильного ПИН-кода через банкомат?
2) или просить сотрудника ПБ активировать карту терминалом на его столе ?
Помню, что в одном случае - допки автоматом могут отвалиться и закроются, нафиг оно мне такое надо. А вот как правильно активировать, чтобы не отвалились - не помню
Додано: Чет 01 бер, 2018 23:25
Мизантрóп это вы мне? спасибо, мил человек!
Полностью соответствуете своему нику.
Подскажите, как - я удалю "стату", чтобы вы не прикалывались.
П.С. Мне, кстати, пришли благодарности за эту "стату".
Востаннє редагувалось Oльga1 в Чет 01 бер, 2018 23:55, всього редагувалось 1 раз.
С уважением
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