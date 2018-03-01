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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7464746574667467>
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:45

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:"0000" пока нигде не засвечен. Пользуйтесь.


Мой ПИН есть в этом списке. Не паникую.
Всего 3 попытки введения ПИНа.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:51

Re: Приватбанк

Облікова ставка вже 17%... а депозитні стоять, як самі знаєте що
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:30

  Всюдиносапхайчик написав:Облікова ставка вже 17%... а депозитні стоять, як самі знаєте що

Ну так выжимают с пересичного.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:37

гляньте депо ставки в банку (грн) на строк більше року

вони щось знають?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:58

  Scholar написав:
  Ratatui написав:Есть подключившиеся к процессу?

http://www.iskpb.com.ua/


Кгм, в Украине НЕ существует института коллективных исков. Каждый «потерпевший» может подать только индивидуальный иск, либо сам, либо уполномочить на подачу третье лицо путем выдачи нотариальной доверенности.

Так что это лажа

Ну как бы такая возможность есть. Ну в данном случае "коллективный иск" это скорее книжно/жаргонное понятие, но тем не менее, участие нескольких истцов действующим зак-вом Украины предусмотрено:
ЦПК Украины:
Стаття 50. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів

1. Позов може бути пред’явлений спільно кількома позивачами або до кількох відповідачів. Кожен із позивачів або відповідачів щодо другої сторони діє в цивільному процесі самостійно.

2. Участь у справі кількох позивачів і (або) відповідачів (процесуальна співучасть) допускається, якщо:

1) предметом спору є спільні права чи обов’язки кількох позивачів або відповідачів;

2) права та обов’язки кількох позивачів чи відповідачів виникли з однієї підстави;

3) предметом спору є однорідні права і обов’язки.
YKK
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:42

YKK а смысл? за что судиться? за 11к - гг.
и откуда такая сумма нарисовалась?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:42

Re: Приватбанк

  Всюдиносапхайчик написав:Облікова ставка вже 17%... а депозитні стоять, як самі знаєте що


Глобус отреагировал.
Все остальные сосредоточились на 3-6 месяцев , редко у кого акция +0,5%.
Ощад порезал ставки, порезал даже лояльность :-((( Жалкие 0,25% при 500к
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:06

  Skiw написав:YKK а смысл? за что судиться? за 11к - гг.
и откуда такая сумма нарисовалась?


Сумму нарисовала юркомпания.

Можете глянуть проект позову: http://www.iskpb.com.ua/
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:12

А никто не напомнит, если есть основная Универсалка-кредитка безымянная, к ней привязано две именные кредитки-допки с фотками и бесконтактной оплатой (с одноразовой оплатой при открытии). Теперь у безыменной Универсалки заканчивается срок действия, нужно менять.

Как в отделении Привата просить активировать новую безымянную, которую мне выдадут взамен старой -
1) введением правильного ПИН-кода через банкомат?
2) или просить сотрудника ПБ активировать карту терминалом на его столе ?

Помню, что в одном случае - допки автоматом могут отвалиться и закроются, нафиг оно мне такое надо. А вот как правильно активировать, чтобы не отвалились - не помню :oops:
GRooVal
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:25

  Мизантрóп написав:Oльga1 какой пин? напомним есиче))
Зображення

  Мизантрóп написав:... прикольно стату "внутреннюю" типа еще пишет :D

Мизантрóп это вы мне? спасибо, мил человек!
Полностью соответствуете своему нику.
Подскажите, как - я удалю "стату", чтобы вы не прикалывались.

П.С. Мне, кстати, пришли благодарности за эту "стату".
Востаннє редагувалось Oльga1 в Чет 01 бер, 2018 23:55, всього редагувалось 1 раз.
С уважением
Oльga1
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