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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7464746574667467
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:52

Деньги закончились?

Сбой: клиентам Приватбанка придется повторно провести свои платежи
В госбанке настоятельно рекомендуют повторить проводки до 12:30

Клиентам Приватбанка, проводившим 1 марта до 12:30 платежи в системе Приват24, придется повторно провести все операции. Об этом UBR.ua сообщили в call-центре государственной структуры.

Банк заворачивал денежные перечисления до указанного времени.

«По Приват24 для физических лиц проводились регламентные работы, поскольку платежи долго оставались в статусе «в обработке», и не были проведены. В связи с этим техническим сбоем платежи были забракованы», — объяснила UBR.ua менеджер консьерж-сервиса Татьяна.

И посоветовала провести операцию повторно.

«Платежи были забракованы по системе, поэтому их нужно повторить», — отметила она.

Клиенты Приватбанка начали жаловаться на свой интернет-банкинг с самого утра. В систему можно было без проблем войти под своим паролем и даже провести необходимую операцию, однако отправленные деньги не доходили до получателей. Лишь позже стало известно о техническом сбое.

«На сегодня специалисты устранили все неполадки, потому все работает корректно. Новых плановых регламентных работ не планируем, так что все должно работать нормально», — заверила Татьяна.

https://ubr.ua/finances/banking-sector/sboj-klientam-privatbanka-pridetsja-povtorno-provesti-svoi-platezhi-3865977
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:32

Re: Приватбанк

  Oльga1 написав:я удалю "стату"
админ того сайта? сомневаюсь.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  #<1 ... 7464746574667467
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