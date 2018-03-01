В госбанке настоятельно рекомендуют повторить проводки до 12:30



Клиентам Приватбанка, проводившим 1 марта до 12:30 платежи в системе Приват24, придется повторно провести все операции. Об этом UBR.ua сообщили в call-центре государственной структуры.



Банк заворачивал денежные перечисления до указанного времени.



«По Приват24 для физических лиц проводились регламентные работы, поскольку платежи долго оставались в статусе «в обработке», и не были проведены. В связи с этим техническим сбоем платежи были забракованы», — объяснила UBR.ua менеджер консьерж-сервиса Татьяна.



И посоветовала провести операцию повторно.



«Платежи были забракованы по системе, поэтому их нужно повторить», — отметила она.



Клиенты Приватбанка начали жаловаться на свой интернет-банкинг с самого утра. В систему можно было без проблем войти под своим паролем и даже провести необходимую операцию, однако отправленные деньги не доходили до получателей. Лишь позже стало известно о техническом сбое.



«На сегодня специалисты устранили все неполадки, потому все работает корректно. Новых плановых регламентных работ не планируем, так что все должно работать нормально», — заверила Татьяна.