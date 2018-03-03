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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7465746674677468
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:05

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Мені ощад накинув 0,75 % за 0,5 лим., не знаю чи потім не перерахують взад.


Не Вам одному. Все ОК . Не нужно шума.
Ничого не перерахують, получайте проценты по ставке ( ставка +0,75 ) и радуйтесь.
Рот не затыкаю, просто - счастье всегда индивидуально .
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 22:53

  klug написав:
  klug написав:Панове, а хто пробував такого https://www.ukrposhta.ua/perekaz-z-kartki-dodomu/ звіра, там проходить як p2p чи може супермаркет який?

MCC 6538, якщо комусь цікаво.


6538 с мастера ... с визы 6538 не бывает
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 22:58

  unlock написав:Зачем вам безымянка? После окончания её действия основной станет любая из допок.

Ого, а мне сотрудник Привата в их отделении говорил, что основной может быть только безымянная, типа по их правилам только так (т.к. она бесплатная), а все именные карты могут быть только допками к ней. Странно, но можно проверить, конечно, осталось подождать чуток, еще 27 дней :)
GRooVal
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:06

  GRooVal написав:
  unlock написав:Зачем вам безымянка? После окончания её действия основной станет любая из допок.

Ого, а мне сотрудник Привата в их отделении говорил, что основной может быть только безымянная, типа по их правилам только так (т.к. она бесплатная), а все именные карты могут быть только допками к ней. Странно, но можно проверить, конечно, осталось подождать чуток, еще 27 дней :)


основной картой считается та карта которая была выдана впервые даже если мертвая уже ... она же типа как ваш номер счета ... все остальные карты - допки уже к ней ... но у примата прекрасно открывается допка к допке - поэтому проблем нет ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 01:53

Чи хтось має пластикову "Наперед оплачену картку", яка оформлюється без паспорта та ІПН. Що за звір такий? На сайті написано, що "Пластикові картки можна отримати на масових заходах, що проводить ПриватБанк або його партнери" https://privatbank.ua/platezhnie-karty/prepaid-card
Sanio
 
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