Не Вам одному. Все ОК . Не нужно шума.
Ничого не перерахують, получайте проценты по ставке ( ставка +0,75 ) и радуйтесь.
Рот не затыкаю, просто - счастье всегда индивидуально .
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 бер, 2018 20:05
Re: Приватбанк
Не Вам одному. Все ОК . Не нужно шума.
Ничого не перерахують, получайте проценты по ставке ( ставка +0,75 ) и радуйтесь.
Рот не затыкаю, просто - счастье всегда индивидуально .
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Суб 03 бер, 2018 22:53
6538 с мастера ... с визы 6538 не бывает
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Додано: Суб 03 бер, 2018 22:58
Ого, а мне сотрудник Привата в их отделении говорил, что основной может быть только безымянная, типа по их правилам только так (т.к. она бесплатная), а все именные карты могут быть только допками к ней. Странно, но можно проверить, конечно, осталось подождать чуток, еще 27 дней
Додано: Суб 03 бер, 2018 23:06
основной картой считается та карта которая была выдана впервые даже если мертвая уже ... она же типа как ваш номер счета ... все остальные карты - допки уже к ней ... но у примата прекрасно открывается допка к допке - поэтому проблем нет ...
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Додано: Нед 04 бер, 2018 01:53
Чи хтось має пластикову "Наперед оплачену картку", яка оформлюється без паспорта та ІПН. Що за звір такий? На сайті написано, що "Пластикові картки можна отримати на масових заходах, що проводить ПриватБанк або його партнери"
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