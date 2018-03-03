Майже кожен раз плачу за комуналку через регулярні платежі, які повертаються, тоді ще раз відправляю. Це ніби зменшує суму платежу у грейс періоді. Цього місяця 1-го проплатив газ, 3-го вечером отримав вайбером повідомлення про повернення платежу. 4-го знову відіслав. Дивна система.
bosson513 написав:получайте проценты по ставке ( ставка +0,75 ) и радуйтесь. Рот не затыкаю, просто - счастье всегда индивидуально .
Для щастя треба суттєво більше, ніж ця надбавка яка в еквіваленті банальної горілки 1 л/міс.
В последнем случае максимального уровня полнота позитивных ощущений достигается при годовом доходе от 60 до 75 тысяч долларов. А пик общей удовлетворенность жизнью - при заработке 95 тысяч долларов. После этого порога происходит странная вещь: чем более богатым становится человек, тем менее он доволен своей жизнью!... Выводы Эндрю Джебба и его команды подтверждают результаты исследования, которое проводили некоторое время назад сразу два Нобелевских лауреата - Даниель Канеман и Ангус Дитон. Они изучали социологические данные только по США, но тоже пришли к мнению, что роковым рубежом является годовой заработок в 75 тысяч долларов. Доход сверх этой суммы не делает людей более жизнерадостными.