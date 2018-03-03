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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7467746874697470>
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 10:59

Re: Приватбанк

  Мизантрóп написав:А уйдет с универсальной за 0,5% (мин 5 грн.)
На Тот банк куда надо перевести без комис-поэтому и надо через приват
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 11:07

  bub-har написав:
  Мизантрóп написав:обычно сразу ,но на сайте сендмани пишут регламент
Спасибо! Тыкните пжл.носом- где ознакомиться с лимитами переводов в день/мес с универсалки и на универсалку? Не могу найти :oops:

https://www.liqpay.ua/ru/tariffs Переводы с карты на карту
И все равно будет 0.5%. Кроме как на карты Привата.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 11:10

lel тож думал в другой на карту,но ему СЭП договорной надо видать.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 11:12

Re: Приватбанк

  lel написав:И все равно будет 0.5%. Кроме как на карты Привата.
Спасибо! На универсалку без комис,а на тот банк,куда мне надо,через прив24 тоже без комис,т.к партнёрское соглашение!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 11:22

Re: Приватбанк

Майже кожен раз плачу за комуналку через регулярні платежі, які повертаються, тоді ще раз відправляю. Це ніби зменшує суму платежу у грейс періоді. Цього місяця 1-го проплатив газ, 3-го вечером отримав вайбером повідомлення про повернення платежу. 4-го знову відіслав. Дивна система.


  bosson513 написав:получайте проценты по ставке ( ставка +0,75 ) и радуйтесь. Рот не затыкаю, просто - счастье всегда индивидуально .


Для щастя треба суттєво більше, ніж ця надбавка яка в еквіваленті банальної горілки 1 л/міс.
В последнем случае максимального уровня полнота позитивных ощущений достигается при годовом доходе от 60 до 75 тысяч долларов. А пик общей удовлетворенность жизнью - при заработке 95 тысяч долларов. После этого порога происходит странная вещь: чем более богатым становится человек, тем менее он доволен своей жизнью!...
Выводы Эндрю Джебба и его команды подтверждают результаты исследования, которое проводили некоторое время назад сразу два Нобелевских лауреата - Даниель Канеман и Ангус Дитон. Они изучали социологические данные только по США, но тоже пришли к мнению, что роковым рубежом является годовой заработок в 75 тысяч долларов. Доход сверх этой суммы не делает людей более жизнерадостными.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 11:27

Re: Приватбанк

Це мабуть про заробіток, рентний доход м.б. й менше, бо не треба компенсувати негатив від роботи ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 12:18

  bub-har написав:
  lel написав:И все равно будет 0.5%. Кроме как на карты Привата.
Спасибо! На универсалку без комис,а на тот банк,куда мне надо,через прив24 тоже без комис,т.к партнёрское соглашение!

А какой банк, если не секрет? А то перешел на СЭП с Привата, приходится собирать суммы покрупнее.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 12:27

lel
Наверное Конкорд.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:41

Re: Приватбанк

  lel написав:А какой банк, если не секрет?
Конкорд!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:02

В привет24 сейчас система дает купить доллары за гривны или нет?
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