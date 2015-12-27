Добрий День!Вибачте,що задаю питання,трохи не по темі.Таке питання.Я заказав картку Універсальна Голд,від Приватбанку.Заказав через інтернет.Пройшло 10 днів,з моменту заказу,і мені прийшло на мою електронну пошту,повідомлення,що карточка,яку я заказував вже готова,і її,вже можна забрати,в найближщому відділенні Приватбанку,або мені її вишлють безкоштовно додому.Але ситуація заключаеться в тому,що я передумав(вона мені не потрібна).Тому забирати її,не буду.Питання до вас таке:А не накажуть мене за це???Дайте будь ласка відповідь.Бо переживаю.Дякую.
NovoI
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